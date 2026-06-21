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上周ETF成交前十大 00403A日均量62萬張最高 兩檔高息ETF也入列

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

上周台股上漲5.2%，ETF成交也熱絡。日均量最高的是主動統一升級50ETF（00403A），高達62.2萬張。其次是元大台灣50正2（00631L）有23.0萬張，第三名是主動統一台股增長ETF（00981A），也有21.4萬張。

成交日均量第四至十名ETF分別為群益台灣精選高息、元大台灣50反1、凱基台灣TOP50、主動富邦台灣龍耀、大華優利高填息30、主動統一全球創新，以及元大台灣50。除了元大台灣50日均量是8.7萬張，其他日均量都逾10萬張。而且有兩檔高息型ETF，包括群益台灣精選高息以及大華優利高填息30，顯見台股來到新高之際，也有不少投資人將資金轉到較抗震的標的。

主動摩根台灣鑫收ETF（00401A）產品經理陳柏翰指出，半導體族群近期受惠於先進製程需求持續，以及AI應用長期趨勢未變，基本面支撐仍然穩健；而金融股則因高殖利率題材與獲利表現支持，在震盪行情中吸引資金進駐，形成短期防禦與收益兼具的配置選項。

然而，儘管AI仍被視為未來產業成長的核心主軸，但單一族群向來難以長期主導盤面。觀察近期表現可見，AI相關族群如通信網路與電腦周邊波動加劇，資金輪動速度加快，使投資操作難度顯著提升。

00401A產品經理陳柏翰建議，在當前市場環境下，投資策略宜更重視多元配置與動態調整，而非過度集中單一題材。透過同時布局半導體、金融等不同產業，不僅有助於分散風險，也能在類股輪動過程中掌握不同階段的投資機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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