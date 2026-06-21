場外資金蠢動 美股ETF迎來回補行情

美股近期強勢上漲，外界多將漲勢歸因於地緣政治風險降溫。不過，貝萊德投信指出，市場背後更值得關注的是仍停留在場外的龐大潛在買盤。一旦市場出現明確訊號，回補動能可能迅速放大，進一步推升股市表現，而美股ETF則成為投資人進場最直接的重要管道之一。

貝萊德投信表示，目前約有8兆美元停留在貨幣市場基金，另外約19兆美元仍存於銀行體系。換言之，市場並不缺資金，而是在等待風險降低的訊號。一旦出現利多，資金進場速度往往加快，也成為推升行情的重要動能。

這樣的情況在今年4月已經出現。當時企業財報顯示，AI相關投資已開始轉化為實際獲利，市場對AI帶動企業與經濟成長的信心明顯提升，資金逐步自貨幣市場流出，重新配置至股市。4月至5月期間，美股主要指數走勢強勁，其中又以科技股與大型龍頭企業表現最為突出。

貝萊德 iShares 安碩標普500卓越50 ETF（009813）基金經理人楊貽甯指出，關鍵不在於資金是否全部回流，而是只要部分資金移動，就足以對股市造成明顯推升效果，特別是在資金規模龐大的背景下。除了流動性因素外，美股長期仍具備結構性支撐。過去多年，美國企業持續透過庫藏股買回、併購下市等方式降低市場股票供給，使整體市場長期維持「需求大於供給」的狀態，有助於支撐美股表現。

楊貽甯表示，隨著SPACE X 大型IPO結束，即使市場短期可能出現資金重新分配壓力，但在機構投資人、避險基金與散戶多元參與下，整體承接力道仍相對穩定，也反映市場對股票資產的需求依舊強勁。

在此環境下，市場共識逐漸回到一個核心：當資金重新進場時，最先受惠的往往仍是具備競爭優勢與獲利能力的大型龍頭企業。相較於追逐短線題材，聚焦具穩定現金流、產業領導地位與長期成長能力的公司，將更有機會在市場波動中維持相對穩健表現。

貝萊德投信指出，在資金仍持續累積且等待進場的環境下，美股後續表現仍高度取決於資金回流節奏與企業獲利延續性，而大型龍頭企業預期將持續扮演市場關鍵角色。009813聚焦標普500市值前50大企業，涵蓋科技、消費、醫療及金融等關鍵產業龍頭，讓投資人可透過一檔ETF參與美股核心企業成長動能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。