主動ETF再進化 00408A主動第一金優股息6月24日開募

成長股、高息股輪動，台股在震盪中不斷攻高，主動式台股ETF也不斷強化選股策略，發行超過20檔。因應盤勢的快速變化，第一金投信重磅推出第2檔主動式台股ETF 00408A第一金台股趨勢優股息主動式ETF，以三重機制，鎖定獲利具成長性、股息具成長空間、殖利率具競爭力的個股，採新台幣10元發行，提供每季配息，6月18日起開放預購，6月24日起正式募集。

台灣是AI盛世下最主要受惠國，股市處4萬點之上，投資人該何去何從？第一金台股趨勢優股息主動式ETF（00408A）經理人張正中表示，AI帶動產業結構轉型，台股已進入「高獲利成長、高股利成長、高本益比」的新時代。雖然目前本益比攀升至約21倍，相較歷史修正後的均值18.6倍，現階段大盤價值面並無過度偏離，預料台股行情將持續震盪向上，但整體盤勢波動可能放大。

張正中強調，企業獲利動能是支撐台股向上攻堅的關鍵，根據彭博預估，台股EPS成長率今年上修至40%～50%之間，明年也高達約30%；而隨著新一代AI伺服器的推出，新技術與新材料代表新的投資方向，包括 CPO、PCB 材料升級，面板級封裝等新技術，都是中長期受惠AI應用的方向，也將是下半年台股表現的觀察重點。

張正中說明，第一金投信旗下第二檔主動式台股ETF將延續前一檔主動第一金台股優（00994A）的積極操作策略，以台灣市值500大企業為投資股票池，挑選強趨勢產業、強勢個股進行投資，00408A主打新一代主動式高股息ETF為特色，不只考量過去的股息率高低，更強調股價、股息雙收成長策略，投資要聚焦企業獲利成長性，只有獲利成長才能提供「股價上漲」與「未來股息增加」的雙重底氣。

考量類股與題材輪動快速，張正中指出，跟隨市場變化機動切換投資風格，調整成長股與高息股配置比重也很重要。在非除息旺季時，鎖定強勢股追求資本利得，卡位成長賽道，確保資金在息收淡季，依然能透過成長股創造超額報酬；而像近期即將進入除息旺季，則轉進收益軌道，參與高股息成長與高殖利率族群除息行情，同時掌握填息能力強的個股，讓資金在不同時期皆能發揮最大效率。

第一金投信全新推出00408A第一金台股趨勢優股息主動式ETF，6月24日至6月30日募集繳款，發行價格每單位新台幣10元，投資人最低只要新台幣1萬元就能參與台股成長機會，00408A成立日起滿60日後，提供每季收益分配，預估7月初成立，除息月份落在1月、4月、7月及10月。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。