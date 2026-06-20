0050、0056換股後 由這幾檔千億元等級ETF接棒演出

元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）、富邦台50ETF（006208）、富邦科技（0052）等重量級被動式ETF在18日換股生效，台股尾盤爆出2,884億元巨量，接下來，台股ETF換股大戲仍將持續上演，且由規模逾千億元的復華台灣科技優息（00929）、大華優利高填息30（00918）等接棒演出。

據了解，6月26日追蹤指數將換股生效的台股ETF有復華台灣科技優息、中信上櫃ESG 30（00928）、兆豐電子高息等權。7月1日則有大華優利高填息30、凱基優選高股息30、兆豐龍頭等權重、群益台ESG低碳50、永豐ESG低碳高息、台新永續高息中小等為2026年上半的台股ETF換股秀畫下句點。

其中，復華台灣科技優息18日規模為1,427.38億元，追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數，指數每年2次進行成分股定期審核，6月及12月第7個交易日為審核資料截止日，選股從台灣科技相關產業上市上櫃股票中，經過市值、流動性、股價波動、股息及穩定度、長短期本益比乖離、財務等指標篩選後，再以股息殖利率擇優選取50檔成分股並配置權重。

大華優利高填息30在18日規模為1,187.07億元，追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選股利高填息30指數，指數每年6、12月之第17個交易日為審核基準日，指數以台灣上市上櫃市值前150大的大型股為母體，保留過去四季度營業利益為正、且預估股利率和歷史填息率較高的30檔個股為成分股，並透過單一個股權重上限8%的機制來達到風險分散的效果。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。