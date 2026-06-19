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00919、00981A完成填息 還有21檔ETF接力除息

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
即將除息的ETF。資料來源：CMoney 統計至6/18 高瑜君／製表
即將除息的ETF。資料來源：CMoney 統計至6/18 高瑜君／製表

美伊簽訂和談協議，台股行情端午節前快速反彈，繼重量級的群益台灣精選高息（00919）、主動統一台股增長等三個交易日快速完成填息後，接下來將有21檔ETF也將接力進行除息，包含元大台灣高息低波、主動國泰動能高息、統一台灣高息動能等。

從時序來看，下周將除息的有元大美債7-10、元大台灣高息低波、元大AAA至A公司債、元大10年IG醫療債、元大優息美債、元大優息投等債、永豐10年A公司債、永豐1-3年美公債、永豐20年美公債、永豐優息存股、永豐ESG銀行債15+，其中，元大台灣高息低波、元大AAA至A公司債、永豐10年A公司債、元大10年IG醫療債以及永豐20年美公債的單季配息殖利率都有超過1%，而雙月配的永豐優息存股也有1%。

7月則有統一台灣高息動能、凱基A級公司債、大華投等美債15Y+、統一ESG投等債15+、大華優利美公債20、大華優利美A債15、主動聯博全球非投、FT金融債10+、群益科技高息成長、主動國泰動能高息，都屬於月月配，其中，主動聯博全球非投、主動國泰動能高息、統一台灣高息動能以及大華投等美債15Y+的單月配息殖利率都在0.5%至0.84%之間。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 元大 永豐 國泰

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