主動式 ETF 發威！富邦00405A 六檔成分股攻漲停、漲幅狠甩大盤

台股近日多頭氣勢如虹，科技股扮演領頭羊帶動指數向上衝刺。其中，本月9日掛牌上市的主動富邦台灣龍耀（00405A）表現尤為搶眼。隨著AI供應鏈與半導體題材持續發酵，00405A持有的成分股中，高達6檔個股強勢亮燈漲停，展現主動式ETF精準選股的爆發力。

18日00405A的單日漲幅更高達台股大盤的兩倍之多，績效傲視群雄，成為近期市場討論度最高的焦點標的。根據盤後交易資料顯示，在00405A於18日持股中，共有6檔個股攻上漲停，全面涵蓋當前最熱門的科技次產業。

強勢亮燈個股包含：被動元件龍頭國巨*（2327）、記憶體DRAM大廠華邦電（2344）、IC測試大廠欣銓（3264）、高階IC測試廠京元電（2449）、高頻高速銅箔基板（PCB）廠台燿（6274）、具備PCB設備與自動化題材大銀微系統（4576）。

法人分析，這6檔強勢股的飆升皆有強勁的基本面與訂單支撐。以京元電與欣銓為例，受惠全球AI晶片需求大爆發，高階IC測試與先進封裝產能嚴重供不應求；國巨與台燿則是在AI伺服器與邊緣運算的推波助瀾下，對高階被動元件與高規PCB材料的需求激增；華邦電正迎來記憶體產業的復甦循環；大銀微系統則搭上全球熱門的「機器人與精密自動化」浪潮，成長潛力十足。

00405A低配台積電（2330）等權值股，並訴求找到下一個台積電的投資概念，因此有別於傳統被動追蹤權值股指數的ETF以及其他千億重磅級主動式台股ETF，該基金採取「SBM（高稀缺、高壁壘、高成長）」選股策略，在兩千多檔上市櫃、興櫃與創新板股票中，聚焦擁有定價權與護城河的潛力標的，18日在美國聯準會會議底定後，台股一掃六月上旬震盪陰霾強勢上漲，00405A更締造漲幅超越大盤兩倍的佳績、精準捕捉多檔飆股行情，凸顯經理團隊在資金輪動極快的台股中，具備敏銳的產業嗅覺與動態調整能力。

展望後市，00405A經理人高晧欣表示，下半年科技業步入傳統旺季，在產業布局方面，看好具全球競爭優勢的產業龍頭與隱形冠軍，包括半導體設備、載板、光通訊、IC設計、被動元件及AI加速器相關供應鏈等族群，後續成長動能值得關注。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。