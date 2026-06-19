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主動式 ETF 發威！富邦00405A 六檔成分股攻漲停、漲幅狠甩大盤

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

台股近日多頭氣勢如虹，科技股扮演領頭羊帶動指數向上衝刺。其中，本月9日掛牌上市的主動富邦台灣龍耀（00405A）表現尤為搶眼。隨著AI供應鏈與半導體題材持續發酵，00405A持有的成分股中，高達6檔個股強勢亮燈漲停，展現主動式ETF精準選股的爆發力。

18日00405A的單日漲幅更高達台股大盤的兩倍之多，績效傲視群雄，成為近期市場討論度最高的焦點標的。根據盤後交易資料顯示，在00405A於18日持股中，共有6檔個股攻上漲停，全面涵蓋當前最熱門的科技次產業。

強勢亮燈個股包含：被動元件龍頭國巨*（2327）、記憶體DRAM大廠華邦電（2344）、IC測試大廠欣銓（3264）、高階IC測試廠京元電（2449）、高頻高速銅箔基板（PCB）廠台燿（6274）、具備PCB設備與自動化題材大銀微系統（4576）。

法人分析，這6檔強勢股的飆升皆有強勁的基本面與訂單支撐。以京元電與欣銓為例，受惠全球AI晶片需求大爆發，高階IC測試與先進封裝產能嚴重供不應求；國巨與台燿則是在AI伺服器與邊緣運算的推波助瀾下，對高階被動元件與高規PCB材料的需求激增；華邦電正迎來記憶體產業的復甦循環；大銀微系統則搭上全球熱門的「機器人與精密自動化」浪潮，成長潛力十足。

00405A低配台積電（2330）等權值股，並訴求找到下一個台積電的投資概念，因此有別於傳統被動追蹤權值股指數的ETF以及其他千億重磅級主動式台股ETF，該基金採取「SBM（高稀缺、高壁壘、高成長）」選股策略，在兩千多檔上市櫃、興櫃與創新板股票中，聚焦擁有定價權與護城河的潛力標的，18日在美國聯準會會議底定後，台股一掃六月上旬震盪陰霾強勢上漲，00405A更締造漲幅超越大盤兩倍的佳績、精準捕捉多檔飆股行情，凸顯經理團隊在資金輪動極快的台股中，具備敏銳的產業嗅覺與動態調整能力。

展望後市，00405A經理人高晧欣表示，下半年科技業步入傳統旺季，在產業布局方面，看好具全球競爭優勢的產業龍頭與隱形冠軍，包括半導體設備、載板、光通訊、IC設計、被動元件及AI加速器相關供應鏈等族群，後續成長動能值得關注。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

富邦 大盤 台股

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台股主動式ETF 大吸金

台股昨（18）日再創歷史新高，主動式台股ETF績效明顯升溫，近周前十強報酬率多檔衝上雙位數；隨AI、高價電子與中小型題材輪番點火，市場交投熱絡，前十強主動式台股ETF近五日成交量均突破千張，資金回流積極。

中小型基金 熱力四射

櫃買指數近期表現強勢，漲幅明顯優於台股加權指數，帶動中小型股走強，相關基金績效同步水漲船高。觀察近周台股中小型基金表現，前十強報酬率全面勁揚，優於加權指數、櫃買指數，在AI、IC設計及高價電子股領軍下，成為盤面資金追逐焦點。

高含「日」基金 績效紅火

在AI題材強勢領漲下，日股頻創新高，今年來日經225指數大漲41.15%，持續刷新指數歷史紀錄，朝向7萬大關邁進，展現多頭氣盛。隨著日股不斷攀高，同步激勵投信發行的持有日股高比例的海外基金績效水漲船高。

美股標的 吸金一把罩

美股近期雖然表現震盪，但近一個月多檔產品報酬率突破5%，表現亮眼。事實上，這波漲勢由中小型股票及價值型策略領銜，包括貝萊德、美盛銳思等精選產品表現尤為強勢，成為近期市場吸金焦點。

台韓股市 下半年還有戲

今年來，全球經濟持續受到各種因素干擾，但法人看好全球經濟下半年將重新加速，受惠於AI投資熱潮帶動，尤其是台灣、南韓、日本、中國大陸等市場的強勁表現，尤其是台韓表現可期，具體時間則取決於荷莫茲海峽的能源運輸何時恢復。

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