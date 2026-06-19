ETF投資主流趨勢大解碼／陳雯卿：AI基建紅利 兩大主軸

市場將2026年視為「AI代理元年」，象徵AI進入全面變現時代。中信美國數據及電力經理人陳雯卿認為，AI代理崛起，讓市場對算力需求大增，AI基礎建設為現在進行式；AI新基礎建設兩大主軸是「數據中心」與「電力」，掌握這兩大主軸就能參與AI新基建下一個十年的成長紅利。

陳雯卿昨日參加經濟日報主辦的「2026投資大趨勢論壇 解碼ETF主流趨勢」，以「解構AI電力新基建」為題進行專題演講。

陳雯卿談話重點

輝達執行長黃仁勳「AI五層蛋糕」（Five-Layer Cake）生態系成AI投資新指引，其中的「基礎設施」備受注目，陳雯卿認為，AI新基礎建設有兩大主軸，分別是數據中心、電力。數據中心是負責複雜資料處理、運算，堪稱AI運算大腦；電力則好比撐起運算設施運作的心臟，提供大規模能源，兩者相輔相成，成就AI新基建的主架構，支持當今AI的高速發展。

而AI高速發展意味大規模電力需求愈加迫切，根據高盛指出，今年起美國數據中心發電容量將遽增，數據中心高用電疊加民生、商用需求，電力市場將持續緊俏，且尚未封頂。

北美電力可靠度公司（NERC）稱，未來五年內，美國超過半數供電區域供電風險加劇。且近期美國最大的區域電網與批發電力市場管理機構（PJM）轄區拍賣罕見短缺7GW，反映電力供應吃緊，未來電價存在上行壓力，電力建設也勢必加速。

她強調，AI僅僅算得出（運算）來還不夠，還需要記得下來 （存儲），更要送得出去（傳輸），連帶也讓受惠族群從晶片設計、晶圓代工供應鏈擴展至記憶體製造商，進一步再擴展至網通技術公司，需求實打實也讓投資還要走得更長遠。

針對市場擔憂的泡沫，她認為，在2000年代初期的網際網路泡沫時期，當時光纖電纜雖然鋪設迅速，但使用率僅有7%，屬於典型的過度建設；反觀，現今AI資料中心內的GPU使用率高達80%，顯示算力需求仍十分緊俏。此外，回顧歷史各階段大規模技術革命時期，1880年代鐵路投資峰值占美國GDP比重3.4%，1990年代的科技硬體及電信則分別占1.6%和1.4%，而目前生成式AI的投資支出占經濟比重僅0.8%。

隨著AI新基礎建設趨勢確立，投資也需要超前部署，相較於半導體晶片，如今AI革命關鍵推手的數據中心與電力企業尚未獲得同等關注。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。