ETF投資主流趨勢大解碼／張美媛：核心與衛星 靈活搭配

展望2026下半年，富邦投信投資長張美媛認為，美、台股多頭行情可期，預料輪動向上，建議投資人應該主動選擇，主動配置主被動式ETF，透過靈活搭配來活化投組績效。

張美媛昨日參加經濟日報主辦的「2026投資大趨勢論壇 解碼ETF主流趨勢」，以「主動式ETF龍耀台灣新篇章」為題進行專題演講。展望美股後市，受惠於需求龐大，引領AI投入持續向上，全球半導體規模持續成長，根據Factset預估，標普500整體企業盈餘逐季持續上修，2026年整體盈餘預估成長由17%上調至22.8%。

張美媛談話重點

而台灣經濟持續受惠AI，台灣5月出口總額值反映AI、高效能運算、雲端服務等需求強勁，年增達51.7%，連續31個月正成長，其中，資通與視聽產品和電子零組件出口分別增長75.2%、56.0%最為亮眼；主因三大利多，第一，全球AI基礎建設熱潮持續推升先進半導體、伺服器及相關零組件需求；第二，科技產品更新換代前備貨周期陸續啟動；第三，電子業供應鏈瓶頸及國際原物料上揚，帶動出口價格調升。

如今大型雲端服務供應商 （CSP）AI資本投資已逐步轉化為回報，淨利率已由2022年的20%升至現在的35%，並進一步推動資本支出擴張，形成正向循環，也讓海內外紛紛掀起上修潮。

其中，AI周期仍在延伸上未見頂，主因資本支出未過頭，需求仍火熱及獲利支撐循環延續，台股中長期多頭動能可望延續；外資高盛也上調台灣加權指數目標價至51,000點，對於2026和2027年台灣每股純益（EPS）增速由45%和28%分別上調至48%和30% ，惟台股乖離率過大，低點仍以季線為防守支撐，中長期指數仍有顯著上行空間。

在配置上，她也認為，投資人應將主動式ETF納入資產配置，核心部位建議留意富邦台50（006208）、富邦科技（0052）、富邦NASDAQ（00662）。

衛星部位則可留意主動富邦台灣龍耀（00405A）、富邦台灣半導體（00892）及富邦旗艦50（009802）；小衛星部位則可適時搭配槓反的富邦臺灣加權正2（00675L）及富邦臺灣加權反1（00676R）完善投資組合。

主動式ETF透過經理人主動選股與動態調整機制，讓投資人不再只是跟著市場走，以主動富邦台灣龍耀為例，透過主動靈活配置，協助投資人更有效掌握台股成長機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。