ETF投資主流趨勢大解碼／李晉含：入手美股 掌握雙動能

群益投信ETF基金經理人李晉含昨（18）日指出，滿手台股更該入手美股，以完美打造投資雙核心；投資美股時，也應以全產業題材ETF搭配科技巨頭ETF，以同時掌握美股的長期成長動能。

李晉含昨日參加經濟日報主辦的「2026投資大趨勢論壇 解碼ETF主流趨勢」，以「迎戰美股 雙動能領航」為題發表專題演講。台股昨日重回46,000點，他說，投資人與其說是投資台股，不如說是投資科技股。投資科技股，不能沒有台股，也不能只有台股。

李晉含談話重點

李晉含分析，美股是AI創新領頭核心，台股則是AI基礎建設核心。以AI的五層蛋糕商機「能源、晶片、基礎設施、模型、應用」來說，美國巨頭大者恆大，已完全制霸領頭，且下一個具全球影響力的創新企業龍頭也在美國蓄勢崛起。

李晉含表示，美股迎風，持續改寫下半年投資天際線。美股受地緣政治衝突影響，本益比已修正至21.8倍，低於AI元年以來的平均本益比。展望後市，美股企業營收不僅持續成長，獲利品質與經營效率也同步提升。在企業獲利持續上修支撐下，美股基本面穩健、且評價面更具吸引力。

李晉含指出，今年上半年適逢中東衝突，美股表現震盪。不過，放眼下半年，有許多利多值得期待。統計過去十年，美股上半年回檔超過5%時，下半年表現通常更強勁，因此第2季季底進場通常報酬可期。

李晉含指出，三大面向顯示，美股下半年有望起飛。就政策面來看，美國聯準會（Fed）下半年有望再降利率，加上有期中選舉效應；在產業面，美國將持續扶持AI基建與航太國防發展，並且鬆綁企業投資及併購審查；在消費面，美國向中低收入國民發放2,000美元，並且壓低房貸利率，加上第4季為消費旺季，都有利美國經濟及股市。

李晉含看好美國科技巨頭大者恆大，將持續制霸美股領空。美股巨頭版圖雖然會隨時代更迭，從1950年代的石油七姊妹，到1990年代的科技四騎士，再到2020年代的七巨頭，但放眼近期與未來，唯一不變的就是科技板塊無可撼動的制霸格局。

李晉含建議投資人，同時布局美股全產業及具爆發力的巨頭科技股。以群益標普500（009823）來說，涵蓋美股全產業，具防禦力、恢復力與爆發力；群益美國科技巨頭（009824）則聚焦現任與未來科技巨頭，鎖定AI算力、資料中心、能源與自研晶片等高壁壘領域。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。