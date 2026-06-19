ETF投資主流趨勢大解碼／劉宗聖：三好循環 主被動共榮

元大投信董事長劉宗聖昨（18）日指出，台灣ETF市場機會多元，在規模、受益人數與滲透率都創新高，投資人行為也由短線轉向長期配置，但集中度過高與亞洲排名競爭仍是挑戰。ETF 2.0將是未來發展方向，由單一投資邁向資產配置，結合智能投資與差異化解決方案。

劉宗聖昨日參加經濟日報主辦的「2026投資大趨勢論壇 解碼ETF主流趨勢」，以「台灣ETF市場的機會與挑戰」為題發表專題演講。他指出，台灣整體基金規模持續創高，ETF成為台灣資產配置的主流工具，台灣經濟表現也支撐ETF市場。

劉宗聖談話重點

台灣整體基金規模持續創新高。劉宗聖指出，到今年4月底，境內基金規模達13.9兆元。其中，ETF規模達9.2兆元再創新高，今年前四個月成長21.8%。台股被動ETF、主動ETF與主動共同基金同創新高，形成三好循環。

劉宗聖指出，台股被動式ETF規模達4.7兆元，今年前四個月成長28.8%。若加計16檔台股主動式ETF規模5,295億元，以及槓桿反向八檔規模約1,904億元，台股ETF規模突破5.4兆元。台股共同基金規模則達1.51兆元，今年前四個月激增81.6%。

在ETF資產類型方面，劉宗聖表示，債券比重從2019年的七成以上降到2025年的五成，再降到今年的約四成。至於台股ETF，2020年起高股息ETF崛起，規模及受益人數占比都達七成，到2025年更多資金流向市值型，目前市值型與高股息占比趨於五比五。

市場結構方面，台股ETF集中度高。在市值型ETF中，元大台灣50（0050）規模占比達77%；高股息ETF則由三檔大型產品囊括九成市占率。發行者方面，前五大投信掌握九成規模，顯示「大者恆大」趨勢。受益人結構呈現M型化，年輕族群與退休族群同時增加。

至於ETF受益人數，今年4月底達1,946萬人，續創新高，滲透率137%，高於台股。劉宗聖指出，透過零股交易搭配定期定額來布局ETF，可以分散資金、標的及時間風險，未來可望透過數位平台來進行多元資產配置。

展望未來，劉宗聖指出，台灣經濟表現強勁，半導體與AI出口主導，推升台股持續有良好表現。台股ETF自2025年起超越債券，成為最大資產類別，預期未來將呈現主被動共榮的現象，也就是被動ETF持續有機會成長、主動ETF新發行崛起。投資人未來的挑戰是由投資AI變成用AI投資，投信則要從標準化商品升級到提出客製化解決方案。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。