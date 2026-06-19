ETF投資主流趨勢大解碼／林良一：主動搭被動 完整配置

去年首檔主動式ETF上市以來，ETF產品更趨多元。統一投信量化及指數投資暨業務部基金經理林良一表示，過去十年平均漲幅以美股及台股漲最多，若要長期穩定參與市場，可以透過主動式、被動式ETF雙向結合、互補並行，打造完整的資產配置。

林良一昨（18）日參加經濟日報主辦的「2026投資大趨勢論壇 解碼ETF主流趨勢」，以「解鎖主被動 ETF的財富密碼」為題專題演講。林良一指出，觀察過去十年全球主要股市的漲跌，以十年平均來看，美股與台股漲最多 。不過近兩年日股、韓股都有很高的漲勢，投資人若僅挑台股及美股，就會漏掉日本及韓國。所幸ETF選項很多，例如主動統一全球創新的投資範圍就涵蓋全球，可以布局到日本及韓國。

林良一談話重點

若統計台股市值型ETF規模從2024年底到今年5月底，從7,481億元成長至2.76兆元；美股ETF則是從2,046億元，成長到3,618億元，目前台股ETF規模是美股ETF的七倍以上，顯示投資人對美股的配置仍有很大的空間。

林良一指出，過去投資人買美股有三大困境，首先是海外帳戶門檻較高，其次是選股太困難，因為美股有超過5,000檔股票，語言及資訊研究能力都是門檻；最後則是複委託交易成本高。而現在想投資美股，用ETF就可以一次解決，門檻與買台股一樣低。例如統一美國50 ETF，可以一次持有美國市值前50強企業。

在台股部分，林良一分析，以台灣最具代表性的台灣50指數，不少台股主動式基金績優生，其實表現大幅勝出台灣50與大盤， 凸顯主動選股的投資機會。在主動式ETF上市後，持股更重視成長動能，選股更有彈性。由於創造超額報酬有兩個來源，一是選股，另外則是權重，所以要觀察經理人的操作風格、投信的投研團隊過去績效， 能否跨越複雜產業的知識壁壘，必須時時關注。

另外創新產業不停轉，AI浪潮不只在台灣，全球都有機會，回顧過去，每十年引領市場的飆股都不一樣。林良一表示，以統一全球創新主動式ETF為例，乃以創新為核心，創新有擴展式創新、漸進式創新、顛覆式創新，隨產業趨勢變化，不脫這三種創新，可以與時俱進持續發掘好標的。

因此可透過ETF將投資觸角延伸到全球。林良一表示，被動式ETF是把選擇權及彈性放在自己身上，依市場變動進行靈活轉移，透過被動式ETF尋求穩定獲利。主動式ETF則是把選擇權交給經理人，希望追求超額報酬。若要兼顧穩健與成長，可以透過被動式與主動式相互搭配。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。