ETF投資主流趨勢大解碼／歐陽渭棠：台股高點 別太早預設

AI帶動的第四次工業革命正在展開， 凱基投信投資長歐陽渭棠強調，AI浪潮不可逆轉，此長期趨勢將維持10到20年，現在才剛開始，反映在股市上也僅是初升段。台灣是AI時代的核心受惠者，企業獲利將推升GDP、外銷及股市上揚，大浪潮還會持續，不要太早預設台股高點。

歐陽渭棠昨（18）日參加經濟日報主辦的「2026投資大趨勢論壇 解碼ETF主流趨勢」，以「掌握台股升維，升級時間複利」為題進行專題演講。一開始即解讀聯準會新任主席華許的首場記者會，市場認為偏鷹，但他認為是三個好的偏鷹。包括華許雖是美國總統川普的政治任命，但仍維持其專業與聯準會的獨立性；其次有關近來對通膨的擔憂是因為原油價格，在美伊和談後油價已走跌，通膨隱憂降低，不用太擔心升息；最後華許強調美國經濟成長穩健。

歐陽渭棠談話重點

歐陽渭棠分析，從過往科技的進展來看，AI帶動的科技長期趨勢將維持十年到20年，從2022年的聊天、推理，今年已進入代理時代。預估從2028年開始，AI進入創新階段，將解決人類未知或無法解決的問題，2030年可能進入通用人工智慧，也就是機器人時代。以2026年到2028年來看，代理AI的採用率升高後，會有很多新的商業模式，並帶來獲利與投資機會。

在此AI大時代，歐陽渭棠認為，台灣與美國密切合作，在AI生態系中，模型與應用以美國為主，台灣的強項在基礎建設與晶片，美國的AI創新發展，九成以上仰賴台灣的硬體供應鏈。因為台灣具有三大優勢，首先在硬體供應鏈有過去的低毛利、高周轉率與龐大現金流優勢；第二，台灣具有高密度的創新網，科學園區高密度發展，協作成本低、供應鏈完整。第三，美中貿易戰後，美國與中國切割，造就台灣在AI發展中，成為最大的受惠者。

過去台灣都是接單代工，為供應端思維，焦慮毛利率與訂單，是配角的角色。歐陽渭棠認為，未來是需求端思維，台灣與美國彼此合作 ，美國非台灣不可，台灣成為主角，因此台灣股市將是最好的市場。由於台股整體的EPS還在持續成長，股價將跟著基本面走，看好台股後續表現。

歐陽渭棠表示，投資人參與台股投資，可參考凱基台灣TOP 50ETF，從2月上市時規模90億元，目前已達1,500億元；除大公司以外，還有很多中小型公司將在AI浪潮中受惠，因此凱基也推出凱基台灣主動式ETF，希望透過主動選股，讓投資人在AI浪潮中獲得更佳收穫。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。