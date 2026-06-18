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主動式ETF熱潮引爆 第一金投信主動式ETF開募

攝影中心／ 記者陳柏亨/台北即時報導
第一金投信推出第二檔主動式台股ETF。經理人張正中（左起）、總經理高子敬、投資長張正鼎出席記者會。記者陳柏亨/攝影
第一金投信推出第二檔主動式台股ETF。經理人張正中（左起）、總經理高子敬、投資長張正鼎出席記者會。記者陳柏亨/攝影

主動式ETF今年以來買氣爆棚，第一金投信趁著熱潮宣布推出，第二檔主動式台股ETF「第一金台股趨勢優股息ETF」（00408A），為台股主動式ETF市場再添新兵。

00408A經理人張正中指出，AI浪潮帶動產業結構轉型，台股已進入「高獲利成長、高股利成長、高本益比」的新時代。雖然目前台股本益比約21倍，高於歷史修正後平均值18.6倍，但整體評價並未明顯偏離合理區間，預期後市仍將維持震盪走升格局，只是波動幅度可能擴大。張正中表示，企業獲利成長仍是支撐台股的重要動能。根據彭博預估，台股今年每股純益（EPS）成長率可望達40%至50%，2027年仍有約30%的成長空間。隨著新一代AI伺服器陸續推出，相關供應鏈也將受惠，包括共同封裝光學（CPO）、PCB材料升級及面板級封裝等新技術，都是中長期值得關注的投資方向。

張正中說，在產業變化加速、企業基本面分化的環境下，單靠被動式市值型或高股息ETF，未必能完整反映市場機會。主動式ETF透過經理團隊動態調整持股與產業配置，可因應不同景氣循環與產業趨勢，達到汰弱留強效果。

第一金投信表示，00408A延續旗下主動式台股ETF產品的積極操作風格，除了重視股息收益，也將視市場環境機動調整成長股與高股息股配置比例。在非除息旺季期間，可透過布局具成長性的強勢股追求資本利得，藉此提升整體投資報酬表現。期望以兼顧成長與收益的投資策略，提供投資人不同於傳統高股息ETF的新選擇。

第一金投信經理人張正中表示，期望以兼顧成長與收益的投資策略，提供投資人不同於傳統高股息ETF的新選擇。記者陳柏亨/攝影
第一金投信經理人張正中表示，期望以兼顧成長與收益的投資策略，提供投資人不同於傳統高股息ETF的新選擇。記者陳柏亨/攝影

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

第一金 台股 ETF

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