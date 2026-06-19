台股主動式ETF 大吸金

台股昨（18）日再創歷史新高，主動式台股ETF績效明顯升溫，近周前十強報酬率多檔衝上雙位數；隨AI、高價電子與中小型題材輪番點火，市場交投熱絡，前十強主動式台股ETF近五日成交量均突破千張，資金回流積極。

近期台股呈現明顯類股輪動，大盤波動明顯加大，半導體和金融股成為盤面二大吸睛焦點，金融股甚至一度搶了半導體股的風采。

據統計，過去一周，半導體指數上漲約7.5%，金融保險指數更達7.7%，成為帶動整體市場上攻的主要動能。

統計至18日，主動式台股ETF近一周漲幅亮眼，由主動兆豐台灣豐收以11.7%的漲幅領跑群雄，成為當前績效冠軍；主動復華未來50緊追在後，繳出11.2%的優異成績，近五日均量達82,614張，交投熱絡。

此外，主動台新優勢成長、主動統一升級50分別為10.47%、10.41%。值得注意的是，主動統一升級50近五日均量高達596,096張，獲市場關注度。其他產品如：主動安聯台灣、主動群益台灣強棒、主動群益科技創新，單周漲幅分別來到10.26%、10.21%、10.0%，均站上雙位數成長。另方面，主動國泰動能高息、主動安聯台灣高息、主動中信台灣卓越近周漲幅分別為9.0%、8.66%與8.61%，表現亮眼。

安聯投信共同基金投資管理部台股主管蕭惠中表示，儘管近期台股市場氣氛變化快速，但產業狀況和中長線趨勢並未出現變化，展望後市依然有布局機會。觀察重點應回到基本面與企業數字本身，原因在於許多個股下跌並非基本面轉弱，而是市場情緒波動影響，拉回反而提供布局機會。

台新投信表示，在類股操作上，看好AI供應鏈受惠股如材料升級、電力革新、新設計等；光通訊供應鏈；關鍵零組件；半導體上游材料與設備；美國設廠受惠股；漲價族群如被動元件、電源IC、矽晶圓；低軌道衛星；高股息殖利率族群；機器人與自動駕駛等。

主動摩根台灣鑫收（00401A）產品經理陳柏翰補充，半導體族群近期受惠於先進製程需求持續，以及AI應用長期趨勢未變，基本面支撐仍然穩健；而金融股則因高殖利率題材與獲利表現支持，在震盪行情中吸引資金進駐，形成短期防禦與收益兼具的配置選項。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。