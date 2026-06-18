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台灣50指數成分股調整盤後生效 牽動ETF資金位移

中央社／ 台北18日電

備受矚目的台灣50指數成分股調整，18日盤後生效，新納入貿聯-KY、創意、南電、臻鼎-KY等4檔成分股，康霈中鋼、台塑、和泰車等4檔遭剔除。

由台灣證券交易所與富時國際公司合編的台灣50指數，是元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）等熱門市值型ETF所追蹤的指數，其中0050目前資產規模高達新台幣2.17兆元，006208規模4510億元，合計2檔基金規模約達2.62兆元，台灣50指數成分股調整牽動台股龐大資金位移，備受矚目。

法人分析，此次台灣50指數調整，新納入4檔成分股皆為與AI相關的科技股，遭剔除的中鋼、台塑、和泰車、康霈等，多為老牌傳產龍頭，突顯出台灣產業的世代交替。

除台灣50指數，國內高股息ETF龍頭元大高股息（0056）所追蹤的台灣高股息指數，本次成分股調整同樣於今天盤後生效。新納入中興電、遠傳、南亞、南亞科、華邦電等5檔。

同時聚陽、瑞儀、東陽、東和鋼鐵等4檔原成分股遭刪除。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

康霈 中鋼 元大

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