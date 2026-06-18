00400A 預估配息0.12元、年化配息率破9%！經理人看好台股後勢：經濟基本面大好

本周在美伊雙方簽訂和平協議後，市場避險情緒明顯降溫，帶動全球股市同步反彈，台股加權指數也再度啟動攻勢。

不過，國泰投信指出，聯準會FOMC會議中釋出今年可能升息訊號，以及19日美股四巫日結算等多重影響，市場觀望氣氛升溫，預期短線台股將維持高檔震盪格局，節後變盤仍有變數。

面對市場波動升溫，投資人除應避免過度集中單一個股外，也可透過主動式ETF參與市場行情，由專業投研團隊依據產業趨勢與市場變化靈活調整持股，捕捉前沿市場趨勢。

國泰投信今年4月掛牌的主動式台股ETF，主動國泰動能高息（00400A）今日於官網發布首次收益分配期前公告，每單位配息0.12元，若以今日收盤價15.12元計算，單季配息率為0.79%，年化配息率為9.52%。

除息交易日為7月9日，最後買進日為7月8日，股息預計於7月31日發放。

對於希望兼顧台股成長潛力與現金流需求的投資人而言，00400A提供參與台灣優質企業成長及收益機會。

00400A基金經理人梁恩溢表示，儘管短期市場受利率政策及國際情勢干擾，但台灣經濟基本面穩健。

受惠全球AI應用、高效運算及資料中心需求持續成長，半導體、AI伺服器、電子零組件及資通訊產品出口量顯著增加，不僅帶動外銷訂單與出口金額雙雙創下歷史新高，台綜院將2026年GDP成長率預估由3.46%大幅上修至9.33%。

在AI產業帶動下，出口、企業投資與民間消費可望同步增溫，形成正向循環，支撐台灣經濟及台股長期成長動能。

梁恩溢指出，本次GDP大幅上修主因在於AI應用已從過去聚焦於模型訓練與雲端運算，逐步擴展至終端裝置、企業服務及各類產業應用場景，帶動商機從少數晶片大廠延伸至半導體製造、IC設計、伺服器、周邊與關鍵零組件等完整產業鏈。

觀察00400A目前持股布局，包括台積電、聯發科、台光電、台達電、緯穎、智邦、信驊及川湖等多檔AI產業鏈核心企業，涵蓋AI晶片、高速運算、資料中心建置、高速傳輸及關鍵零組件等領域，有望掌握AI產業擴張所帶來的長期成長契機。

國泰投信表示，在AI產業快速發展下，投資機會已從少數權值股擴散至更多具競爭優勢的企業，但市場輪動亦明顯加速，投資人選股及資產配置難度同步提升。

00400A透過主動式ETF機制，由專業投研團隊依據總經環境、產業趨勢及企業基本面動態調整持股，從AI晶片、伺服器、高速傳輸到資料中心等完整供應鏈中發掘投資機會。投資人透過00400A掌握台灣AI產業鏈升級紅利及優質企業的長線成長契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。