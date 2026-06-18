快訊

怕美國陷入大蕭條？川普談美伊協議 自曝最不想成為這位前總統

日本新型退稅系統恐倒貼？專家揭「吞金大魔王」是它 業者急發聲明補償

獨／Vicky再爆黃大煒「被控制行動」！親口喊大姊很兇 最後訊息曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

00919神速3天填息！陳重銘傳授滾雪球心法：股利再買回、老了靠它安心退休

聯合新聞網／ 張家麒
陳重銘指出00919除息1元僅用3天便盤中填息，因其持有近5成金融股將迎來7月除權息旺季，未來配息可期，建議將股利再投資以發揮長線滾雪球的複利效果。圖／聯合報系資料照片
陳重銘指出00919除息1元僅用3天便盤中填息，因其持有近5成金融股將迎來7月除權息旺季，未來配息可期，建議將股利再投資以發揮長線滾雪球的複利效果。圖／聯合報系資料照片

「不敗教主」陳重銘在影音內容中指出，群益台灣精選高息（00919）此次除息1元，在盤中僅歷時3天便順利達成填息，年化配息率高達13%。

陳重銘分析，00919目前最大的持股配置為金融股，佔比大約高達5成；隨著7月份開始進入金融股的除權息旺季，他相信00919接下來將會領到豐厚的股息，這也意味著下一次的配息表現將會非常漂亮。

針對長線投資策略，陳重銘強調「00919不會讓你睡公園」，投資人只要牢牢把握一個核心原則，就是將領到的股利持續買回去reinvest（再投資）。

透過這種操作來增加持有的張數，下一次除息時就能領到更多的股息！

他呼籲投資人利用這種方式持續滾雪球，等到年老時便能完全依靠股利安心退休，過上每天游泳、曬太陽的開心生活。

◎獲 不敗教主-陳重銘 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00919群益台灣精選高息ETF基金 季配息 填息

延伸閱讀

郭哲榮真是反指標？PTT博士生拆解2953篇發文：哲哲恐慌時市場跌勢往往尚未結束

00919花3天神速填息完成…131萬人息利雙收！展現13％年化配息率強勢實力

11進11出！009803大換股名單曝光…剔除富20邦金、納元大金 加重價值因子

月領5萬原地退休？女友靠「3檔高股息ETF」過活他憂風險高 網一面倒挺女方

相關新聞

00919神速3天填息！陳重銘傳授滾雪球心法：股利再買回、老了靠它安心退休

「不敗教主」陳重銘指出，00919群益台灣精選高息在除息1元後僅3天便成功填息，年化配息率達13%。他強調持續再投資股利，未來退休時可依賴股息過上悠閒生活。

主動式ETF五大類型曝光！阿格力拆解00400A前十大成分股…「台積電、聯發科」大咬動能紅利

財經專家阿格力解析主動式ETF，將其分為五大類型，包括主動型台股、高息、指數增強、海外及掩護性買權ETF，協助投資人根據不同策略進行資產配置。

00406A回發行價、00405A仍破發？棒棒點出績效真相：反彈力反而更強

00406A已回到發行價，00405A仍破發，兩檔主動式ETF命運迥然不同。00405A的反彈力強，上市後報酬率達5.16%，超越00406A的4.35%。起跑點的運氣以及基金本質差異皆影響績效表現。

超高配息有利、有弊！00918第二季配1.26元…專家讚00981A「不腦衝」的留錢增值策略

超高配息ETF引發關注，00918第二季配息大幅上升至1.26元，但專家警告，配息的不穩定性可能影響長期報酬。相較之下，00981A以適度配息策略，未來可望穩定成長，為投資人提供更穩妥的收益選擇。

00919花3天神速填息完成…131萬人息利雙收！展現13％年化配息率強勢實力

00919高息ETF在3天內完成填息，年化配息率達13%，吸引131萬多投資人。該ETF今年表現強勁，適合穩健型投資人持有，並在市況震盪中展現良好的抵禦能力。基金經理人指出，整體行情機會大於風險。

00400A 預估配息0.12元、年化配息率破9%！經理人看好台股後勢：經濟基本面大好

00400A今日發布預估配息公告，每單位配息0.12元，若以今日收盤價15.12元計算，單季配息率為0.79%，年化配息率為9.52%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。