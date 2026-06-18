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00919神速3天填息！陳重銘傳授滾雪球心法：股利再買回、老了靠它安心退休
「不敗教主」陳重銘在影音內容中指出，群益台灣精選高息（00919）此次除息1元，在盤中僅歷時3天便順利達成填息，年化配息率高達13%。
陳重銘分析，00919目前最大的持股配置為金融股，佔比大約高達5成；隨著7月份開始進入金融股的除權息旺季，他相信00919接下來將會領到豐厚的股息，這也意味著下一次的配息表現將會非常漂亮。
針對長線投資策略，陳重銘強調「00919不會讓你睡公園」，投資人只要牢牢把握一個核心原則，就是將領到的股利持續買回去reinvest（再投資）。
透過這種操作來增加持有的張數，下一次除息時就能領到更多的股息！
他呼籲投資人利用這種方式持續滾雪球，等到年老時便能完全依靠股利安心退休，過上每天游泳、曬太陽的開心生活。
◎獲 不敗教主-陳重銘 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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