00919神速3天填息！陳重銘傳授滾雪球心法：股利再買回、老了靠它安心退休

「不敗教主」陳重銘在影音內容中指出，群益台灣精選高息（00919）此次除息1元，在盤中僅歷時3天便順利達成填息，年化配息率高達13%。

陳重銘分析，00919目前最大的持股配置為金融股，佔比大約高達5成；隨著7月份開始進入金融股的除權息旺季，他相信00919接下來將會領到豐厚的股息，這也意味著下一次的配息表現將會非常漂亮。

針對長線投資策略，陳重銘強調「00919不會讓你睡公園」，投資人只要牢牢把握一個核心原則，就是將領到的股利持續買回去reinvest（再投資）。

透過這種操作來增加持有的張數，下一次除息時就能領到更多的股息！

他呼籲投資人利用這種方式持續滾雪球，等到年老時便能完全依靠股利安心退休，過上每天游泳、曬太陽的開心生活。

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