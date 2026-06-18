主動式ETF五大類型曝光！阿格力拆解00400A前十大成分股…「台積電、聯發科」大咬動能紅利

財經專家阿格力在影音內容中，針對主動式ETF進行深度解析，並將市場上的主動式ETF歸納為五大類型，提供投資人依據不同的投資目的進行配置。

第一種為「一般型台股主動式ETF」，其投資組合純粹以台股為核心，未加入選擇權或高股息等特殊條件。阿格力指出，在價值成長股APP的績效排名中，前七名有三檔屬於此類。

其中包含近期表現第一的主動兆豐台灣豐收（00996A）、掛牌約一年漲幅達130%的主動群益台灣強棒（00982A），以及績效名列前茅、掛牌至今漲幅接近一倍的主動復華未來50（00991A）。

他強調，主動式ETF非常適合台灣這種以潛力股為主的市場，且法人大舉建倉也對成分股（如臻鼎-KY）形成資金盤的助攻效應。

第二種是「主動式高息ETF」，阿格力說明，這與被動式高息ETF純粹以殖利率選股的思維不同，主動式高息更著重於換股的資本利得。

以近一個月績效第一的主動安聯台灣高息（00984A）為例，其採取成長股與高股息配置調整的策略，兼顧平衡與資本利得；而另一檔主動國泰動能高息（00400A），則將「動能」做到極致，前十大成分股包含台積電、聯發科、台光電、台達電等AI核心大廠，透過絕對的動能賺取資本利得，再以此作為高息政策的配息來源。

第三種是「指數增強型ETF」，其目標是在既有指數基礎上透過經理人主動選股力求擊敗大盤。

如主動野村台灣50（00985A），其掛牌以來的報酬率達113%，成功擊敗元大台灣50（0050）的103%。

阿格力分析，該檔ETF將台積電持股降至23.77%，並納入鈊象、統一、研華等防禦或低本益比標的，展現經理人因應盤勢靈活調整的彈性。

第四種為「海外型主動式ETF」，可補足台股缺乏的國際半導體與記憶體龍頭。

例如主動統一全球創新（00988A），前兩大成分股為美光與三星，掛牌以來同期表現高達106%，遠超0050的54%；另一檔0主動群益美國增長（00997A），則鎖定美國AI產業中較活潑的記憶體與硬碟巨頭，包含美光、Sandisk、Seagate、威騰電子（WDC）及超微（AMD），有助於投資人以台幣布局海外市場。

第五種則是「掩護性買權（Covered Call）ETF」，如主動摩根台灣鑫收（00401A）與主動中信台灣收益（00406A），透過選擇權策略獲取權利金收益，以降低市場震盪時的波動率。

阿格力觀察到，在近期台股暴漲暴跌的環境下，00401A在近一個月績效排名衝上主動式ETF第四名，顯示其在震盪空頭格局下確實能發揮抗震作用。

他總結，投資人可以採取被動式大盤ETF為核心、主動式ETF增強績效的策略來進行資產配置。

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