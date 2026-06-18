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端午後進場怎麼選？月配高息ETF迎除權息旺季 00939漲幅衝第一

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
6月以來月配型高息ETF漲幅前三名 資料來源：CMoney，統計至6/17 高瑜君／製表。
6月以來月配型高息ETF漲幅前三名 資料來源：CMoney，統計至6/17 高瑜君／製表。

端午將至，盤點近15年來台股大盤表現，端午節後10天的平均上漲機率高達六成，加上受惠AI行情，台股近兩年來「登大人」，端午節後10天上漲幅度分別達到9.2%、5.8%。尤其端午節後將迎來除權息旺季，近來月配型高息ETF紛紛表態向上，6月以來漲幅衝第一的就是統一台灣高息動能（00939），今（18）日一開盤更是衝上22.03元的新高價，讓逾十萬名受益人樂翻天。

今年以來，在AI趨勢帶動下，台股加權指數上漲超過58%，且根據CMoney統計，近15年來台股在端午節後5日、10日、60日的平均上漲機率，分別為53%、60%、60%，讓今年端午節後行情更受期待。觀察近來ETF市場表現，也可看出主打月配的高息ETF族群，已出現集體上漲的態勢，明顯正在醞釀迎接節後的除權息大秀。最受矚目的就是金融股，國泰金、富邦金將在6月30日、7月1日進行除息。

光是6月以來，統一台灣高息動能就上漲超過7%，位居同類型商品第一；根據統一投信官網公告，00939持有國泰金、富邦金的比率超過14%，被市場看好有助推升00939後續表現。而緊追在後的野村趨勢動能高息，6月來漲幅也約6.7%；中信成長高股息漲幅也有5.1%。

展望後市，統一台灣高息動能經理人林良一表示，台股雖仍有AI長線基本面支撐，但在指數高檔震盪、資金輪動加快之際，盤面已出現明顯分化，市場操作重心也有從追價成長的狀態外溢至現金流與防禦性配置的跡象。近期金融股受惠獲利與營收表現亮眼，扮演撐盤要角。在此環境下，高息族群挾相對親民評價與穩定現金流，於資金高度集中AI、輪動加劇的盤勢中，有機會扮演防禦與資金停泊的配置避風港。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 金融股 00939統一台灣高息動能 ETF 月配息

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