00406A回發行價、00405A仍破發？棒棒點出績效真相：反彈力反而更強

＊原文發文時間為6月16日

主動中信台灣收益（00406A）都回到發行價了，主動富邦台灣龍耀（00405A）上市到現在仍舊破發，怎麼會這樣呢？

兩檔主動式ETF新兵生不逢時，前後相繼上市，但命運大不同。

打開看盤軟體，很多人第一眼印象都是：「哇！00406A已經站上10.08元重回發行價了，反觀00405A還在9.37元慘淡破發，是不是中信這檔比較厲害？」

等等，看投資不能只看表面，事實可能跟你想的完全相反！

直接拉出00406A的上市日（6/11）作為同一個起跑點來比較績效，數字一亮出來，真相直接大白：

00405A： +5.16%（8.91元 - 9.37元 ） 00406A：+4.35%（9.66 - 10.08元 ）

三大關鍵觀點拆解：

1.起跑點的「運氣」不同

00405A運氣比較差，募集完建倉時剛好遇到大盤高檔修正，導致6/11當天收盤直接殺到8.91元；而00406A晚兩天掛牌，建倉期大盤已經稍作修正，首日收盤在9.66元，兩者高低的起點不同。

2.反彈力超乎你想像

如果純粹以「這幾天誰幫投資人賺到比較多價差」來看，主打科技成長+中小黑馬的00405A，在大盤回溫時展現出較強的攻擊性，6/11-6/16的報酬為5.16%，其實是超越中信的4.35%。

3.防禦 vs. 進攻的本質差異

00405A偏向市值成長、波動大，大盤跌它受傷重，大盤漲它彈得快。

00406A偏向高息收益，波動小，在大盤震盪時防禦力高，所以畫面看起來比較漂亮。

棒棒碎碎念

繼00403A被大家罵翻天後，下個被罵的換成了00405A，似乎是行銷做的越大、大家的期待就越高。你會如何看待這兩檔呢？

（ 小聲的說...我承認我在00405A股價到8開頭時，有小撿了一下，接下來會如何，就讓我們看下去吧 ）

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。