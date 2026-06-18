快訊

蘆洲狠父當街暴打國中女兒 「連甩6、7個巴掌還拖行」警方要查了

板橋愛爾麗診所大樓驚傳中毒意外 3工人清洗游泳池吸入不明氣體急送醫

砸5億元買美軍新傘卻遲未撥發 國軍T-11驗收卡在哪？

聽新聞
0:00 / 0:00

00406A回發行價、00405A仍破發？棒棒點出績效真相：反彈力反而更強

聯合新聞網／ 棒棒的理財失控週記
00406A重回發行價而00405A仍破發是因建倉起跑點與產品防禦進攻本質不同，若以同起跑點績效來看，主打科技成長的00405A反彈報酬5.16%其實超越00406A。記者曾原信／攝影
00406A重回發行價而00405A仍破發是因建倉起跑點與產品防禦進攻本質不同，若以同起跑點績效來看，主打科技成長的00405A反彈報酬5.16%其實超越00406A。記者曾原信／攝影

＊原文發文時間為6月16日

主動中信台灣收益（00406A）都回到發行價了，主動富邦台灣龍耀（00405A）上市到現在仍舊破發，怎麼會這樣呢？

兩檔主動式ETF新兵生不逢時，前後相繼上市，但命運大不同。

打開看盤軟體，很多人第一眼印象都是：「哇！00406A已經站上10.08元重回發行價了，反觀00405A還在9.37元慘淡破發，是不是中信這檔比較厲害？」

等等，看投資不能只看表面，事實可能跟你想的完全相反！

直接拉出00406A的上市日（6/11）作為同一個起跑點來比較績效，數字一亮出來，真相直接大白：

00405A： +5.16%（8.91元 - 9.37元 ）

00406A：+4.35%（9.66 - 10.08元 ）

三大關鍵觀點拆解：

1.起跑點的「運氣」不同

00405A運氣比較差，募集完建倉時剛好遇到大盤高檔修正，導致6/11當天收盤直接殺到8.91元；而00406A晚兩天掛牌，建倉期大盤已經稍作修正，首日收盤在9.66元，兩者高低的起點不同。

2.反彈力超乎你想像

如果純粹以「這幾天誰幫投資人賺到比較多價差」來看，主打科技成長+中小黑馬的00405A，在大盤回溫時展現出較強的攻擊性，6/11-6/16的報酬為5.16%，其實是超越中信的4.35%。

3.防禦 vs. 進攻的本質差異

00405A偏向市值成長、波動大，大盤跌它受傷重，大盤漲它彈得快。

00406A偏向高息收益，波動小，在大盤震盪時防禦力高，所以畫面看起來比較漂亮。

棒棒碎碎念

繼00403A被大家罵翻天後，下個被罵的換成了00405A，似乎是行銷做的越大、大家的期待就越高。你會如何看待這兩檔呢？

（ 小聲的說...我承認我在00405A股價到8開頭時，有小撿了一下，接下來會如何，就讓我們看下去吧 ）

◎感謝 棒棒的理財失控週記 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00406A主動中信台灣收益 00405A主動富邦台灣龍耀 ETF 破發

延伸閱讀

00919花3天神速填息完成…131萬人息利雙收！展現13％年化配息率強勢實力

11進11出！009803大換股名單曝光…剔除富20邦金、納元大金 加重價值因子

月領5萬原地退休？女友靠「3檔高股息ETF」過活他憂風險高 網一面倒挺女方

金融股變身成飆股的原因找到了？分析師曝買進首選

相關新聞

00406A回發行價、00405A仍破發？棒棒點出績效真相：反彈力反而更強

00406A已回到發行價，00405A仍破發，兩檔主動式ETF命運迥然不同。00405A的反彈力強，上市後報酬率達5.16%，超越00406A的4.35%。起跑點的運氣以及基金本質差異皆影響績效表現。

超高配息有利、有弊！00918第二季配1.26元…專家讚00981A「不腦衝」的留錢增值策略

超高配息ETF引發關注，00918第二季配息大幅上升至1.26元，但專家警告，配息的不穩定性可能影響長期報酬。相較之下，00981A以適度配息策略，未來可望穩定成長，為投資人提供更穩妥的收益選擇。

00919花3天神速填息完成…131萬人息利雙收！展現13％年化配息率強勢實力

00919高息ETF在3天內完成填息，年化配息率達13%，吸引131萬多投資人。該ETF今年表現強勁，適合穩健型投資人持有，並在市況震盪中展現良好的抵禦能力。基金經理人指出，整體行情機會大於風險。

端午後進場怎麼選？月配高息ETF迎除權息旺季 00939漲幅衝第一

端午將至，盤點近15年來台股大盤表現，端午節後10天的平均上漲機率高達六成，加上受惠AI行情，台股近兩年來「登大人」，端午節後10天上漲幅度分別達到9.2%、5.8%。尤其端午節後將迎來除權息旺季，近來月配型高息ETF紛紛表態向上，6月以來漲幅衝第一的就是統一台灣高息動能（00939），今（18）日一開盤更是衝上22.03元的新高價，讓逾十萬名受益人樂翻天。

00919擁4成金融股27元為加碼部位！小童：00878長期風險溢酬更勝一籌

近期台股指數波動明顯加劇，面對市場恐慌情緒蔓延，究竟該逢高逃命還是逢低加碼，成為無數高股息投資人最關心的核心焦點。 財經Youtuber小童對此表示，本次引發盤勢劇烈震盪的主因，源於博通財報展望未達市場高度期待，加上非農就業數據表現過於亮眼，進而引發市場擔憂聯準會利率緊縮、熱錢回收等賣壓。

00919填息了！131.4萬投資人息利雙收 年化配息率13%

百萬國民台股ETF群益台灣精選高息ETF（00919）第13次除息填息了！統計本次填息天數3天就填息，年化配息率13%；台股18日開高，00919一早以30.52元開高後一路走高，隨即穩定上揚至30.69元完成盤中填息，盤中最高曾拉升至30.94元，參與第13次填息的131萬4,018位投資人息利雙收。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。