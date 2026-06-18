00919填息了！131.4萬投資人息利雙收 年化配息率13%

百萬國民台股ETF群益台灣精選高息ETF（00919）第13次除息填息了！統計本次填息天數3天就填息，年化配息率13%；台股18日開高，00919一早以30.52元開高後一路走高，隨即穩定上揚至30.69元完成盤中填息，盤中最高曾拉升至30.94元，參與第13次填息的131萬4,018位投資人息利雙收。

ETF理財達人表示，今年台股高息ETF一掃去年陰霾，在台股多頭氣氛熱絡下，成分股大多上揚績效表現不落人後。不過，台股上4萬點後時常面臨大盤大漲大跌的情況，震盪的市況中穩步達成財務目標，高息股便可納入考量，除了其波動度相對個股與大盤來的低，發放高股息的企業營運相對穩健、財務結構健全，加上有股利具下檔保護的機會較高，在面臨市場波動時也能展現較強的抵禦能力，特別是高息資產具備易漲抗跌的特性，可為投資組合帶來平衡風險效益。

ETF理財達人認為，台股高息ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，投資價值將明顯優於一般資產。據了解，00919採季配息，每年3、6、9及12月除息，也連續13季維持年化配息率10%以上，由於00919大型股及金融股配置比重提高，波動度也確實有所降低，成份股特性更加適合長期存股，建議穩健型投資人可續抱。

00919基金經理人謝明志表示，台股雖處高檔震盪，但中期仍維持偏多結構，整體而言，行情機會大於風險，仍需在震盪中掌握節奏，維持穩健配置以提高勝率，台股高息ETF就是穩健投資首選。

謝明志指出，今年來台股大漲，成交量放大，貿易出超大幅增加，超額儲蓄帶動理財需求大增，都是金控旗下的壽險、銀行、證券及投信等子公司獲利同時變好的原因。另外，金融股財報亮麗，今年配息率更可期，加上金融股預期受惠投資收益回升，建議投資人可續抱金融持股比例高的台股高股息ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。