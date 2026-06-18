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超高配息有利、有弊！00918第二季配1.26元…專家讚00981A「不腦衝」的留錢增值策略

聯合新聞網／ 趣 講 股
00918第二季配出1.26元高息，而00981A第二次配息則為0.63元，其策略在於將部分資本利得留於股市增值以累積日後穩定配息的能力。記者林俊良／攝影
00918第二季配出1.26元高息，而00981A第二次配息則為0.63元，其策略在於將部分資本利得留於股市增值以累積日後穩定配息的能力。記者林俊良／攝影

昔日美國人權領袖金恩博士說出了：「我有一個夢（ I have a dream. ）」的銘言，喚起了人類因夢想而偉大的理想。現在，我們也把這句銘言套用在台股裡，那個又會漲、又能領錢的配息型ETF身上，相信一定很多基金受益人與我心有戚戚焉，這個夢就是：「每一季的配息金額不低於前一季。」

想像一下，某一支配息型ETF如果能給出每一季穩定、而且慢慢成長的配息金額（作法就像台積電）：

退休族會更願意下重本來買這支ETF，讓每次領到的配息都是固定的養老金，退休生活從此無虞。

定存族不再把錢存進銀行的定期存款，而是改去買這支ETF，因為從此不必再憂心銀行調降利率、利息縮水這些鳥事。

家庭主婦、上班族、房貸族都會用力存錢去買這支，因為每一季會有固定的買菜錢、加薪、房貸補助金可以入袋，家庭財源規畫就輕鬆多了。

喜歡領錢的ETF投資人不必再逐「配息」而居，不必每次到了ETF公布配息金額的時刻，就要賣掉配息低的、改買配息高的ETF，而是買這支就好，因為ETF換來換去，不僅傷神、還傷財（要繳券商手續費、證券交易稅)。

ETF不能講「保證」

既然ETF承諾「每一季的配息金額不低於前一季」對投資人的好處這麼多，為什麼市面上沒有一檔配息型ETF敢這樣宣布呢？

第一個原因

當然是股市行情波濤洶湧，ETF這一季操盤賺的，到了下一季，不能保證絕對不賠；這一年賺大錢，不代表明年也是大賺錢，所以擔心配息會縮水。

第二個原因

ETF的主管機關－金管會也不允許基金的公開說明書裡有「保證」這二個字，因為基金投資就是有賺、有賠，豈能有什麼保證呀！

但是話說回來，不承諾、不宣布，不代表基金經理人、投信公司不能內部自己做啊！那麼到底該怎麼做呢？

超高配息有利、有弊

先舉大華優利高填息30（00918）來說明，以前是逐季配息0.67至0.84元，後來大降到0.52至0.62元，今年第2季突然大手筆調高一倍、配出1.26元，雖然年化殖利率高達16％以上，但是大家都知道：以後不可能每一季的殖利率都這麼高！而且配太多息、基金失血太多，00918會不會賺不到後續台股上漲的資本利得呢？先維持以後每季配息都是0.7元起跳，豈不是很好？

我們再舉素有「瑤池金母」名號在操盤的00981A為例，今年3月是第一次配息，配0.41元，這次股價從前次配息的19元漲到31元，漲幅比00918多很多，資本利得高到要配出類似00918的1.26元，完全不是問題。

但是主動統一台股增長（00981A）的第二次配息只配到0.63元，就是看好全球的AI產業後勢仍大有可為，而把錢多留 一些在股市裡增值，並且把部分操盤換股的資本利得，留到以後再配，這些都是為了累積日後穩定配息的能力啊！

所以00981A基金受益人能做的夢就是：「每季永遠配出不低於0.63元的配息。」以17日的收盤價30.88元計算，年化殖利率至少就是8％以上（很高了，不要太不滿），以後隨著台股攀升、基金淨值上漲，配息再慢慢穩定成長、不降，這樣就能「股價、配息」兩頭穩穩賺，不必腦衝、跟別支比1元以上的高配息，你說是不是？

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00918大華優利高填息30 ETF 00981A主動統一台股增長 季配息 瑤池金母

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