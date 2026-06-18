超高配息有利、有弊！00918第二季配1.26元…專家讚00981A「不腦衝」的留錢增值策略

昔日美國人權領袖金恩博士說出了：「我有一個夢（ I have a dream. ）」的銘言，喚起了人類因夢想而偉大的理想。現在，我們也把這句銘言套用在台股裡，那個又會漲、又能領錢的配息型ETF身上，相信一定很多基金受益人與我心有戚戚焉，這個夢就是：「每一季的配息金額不低於前一季。」

想像一下，某一支配息型ETF如果能給出每一季穩定、而且慢慢成長的配息金額（作法就像台積電）：

退休族會更願意下重本來買這支ETF，讓每次領到的配息都是固定的養老金，退休生活從此無虞。

定存族不再把錢存進銀行的定期存款，而是改去買這支ETF，因為從此不必再憂心銀行調降利率、利息縮水這些鳥事。

家庭主婦、上班族、房貸族都會用力存錢去買這支，因為每一季會有固定的買菜錢、加薪、房貸補助金可以入袋，家庭財源規畫就輕鬆多了。

喜歡領錢的ETF投資人不必再逐「配息」而居，不必每次到了ETF公布配息金額的時刻，就要賣掉配息低的、改買配息高的ETF，而是買這支就好，因為ETF換來換去，不僅傷神、還傷財（要繳券商手續費、證券交易稅)。

ETF不能講「保證」

既然ETF承諾「每一季的配息金額不低於前一季」對投資人的好處這麼多，為什麼市面上沒有一檔配息型ETF敢這樣宣布呢？

第一個原因

當然是股市行情波濤洶湧，ETF這一季操盤賺的，到了下一季，不能保證絕對不賠；這一年賺大錢，不代表明年也是大賺錢，所以擔心配息會縮水。

第二個原因

ETF的主管機關－金管會也不允許基金的公開說明書裡有「保證」這二個字，因為基金投資就是有賺、有賠，豈能有什麼保證呀！

但是話說回來，不承諾、不宣布，不代表基金經理人、投信公司不能內部自己做啊！那麼到底該怎麼做呢？

超高配息有利、有弊

先舉大華優利高填息30（00918）來說明，以前是逐季配息0.67至0.84元，後來大降到0.52至0.62元，今年第2季突然大手筆調高一倍、配出1.26元，雖然年化殖利率高達16％以上，但是大家都知道：以後不可能每一季的殖利率都這麼高！而且配太多息、基金失血太多，00918會不會賺不到後續台股上漲的資本利得呢？先維持以後每季配息都是0.7元起跳，豈不是很好？

我們再舉素有「瑤池金母」名號在操盤的00981A為例，今年3月是第一次配息，配0.41元，這次股價從前次配息的19元漲到31元，漲幅比00918多很多，資本利得高到要配出類似00918的1.26元，完全不是問題。

但是主動統一台股增長（00981A）的第二次配息只配到0.63元，就是看好全球的AI產業後勢仍大有可為，而把錢多留 一些在股市裡增值，並且把部分操盤換股的資本利得，留到以後再配，這些都是為了累積日後穩定配息的能力啊！

所以00981A基金受益人能做的夢就是：「每季永遠配出不低於0.63元的配息。」以17日的收盤價30.88元計算，年化殖利率至少就是8％以上（很高了，不要太不滿），以後隨著台股攀升、基金淨值上漲，配息再慢慢穩定成長、不降，這樣就能「股價、配息」兩頭穩穩賺，不必腦衝、跟別支比1元以上的高配息，你說是不是？

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