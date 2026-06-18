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00919擁4成金融股27元為加碼部位！小童：00878長期風險溢酬更勝一籌

聯合新聞網／ 小童 x Happy Trading Life
小童點出00878、00919兩檔ETF的特性各有不同。台股示意圖。聯合報系資料照
小童點出00878、00919兩檔ETF的特性各有不同。台股示意圖。聯合報系資料照

近期台股指數波動明顯加劇，面對市場恐慌情緒蔓延，究竟該逢高逃命還是逢低加碼，成為無數高股息投資人最關心的核心焦點。

財經Youtuber小童對此表示，本次引發盤勢劇烈震盪的主因，源於博通財報展望未達市場高度期待，加上非農就業數據表現過於亮眼，進而引發市場擔憂聯準會利率緊縮、熱錢回收等賣壓。

估值常走在基本面之前！AI大廠營收展望才是盤勢反轉關鍵

不過小童強調，利率預期僅是干擾，後續各家AI大廠的實質營收與展望才是主導高檔反轉的關鍵。

在基本面仍強的情況下，短線拉回反而應視為尋求進場點的契機。針對全台擁有龐大受益人數的兩大國民高股息ETF，小童特別針對最新的關鍵布局區域與潛在殖利率進行深度解析。

00919擁四成金融股防守！殖利率壓縮至8%操作宜定期定額

小童首先針對群益台灣精選高息（00919）進行分析，指出00919在底部密集成交區時，便屬於「 進可攻、退可守 」的代表。當時換算下來的殖利率保守上看10%，具備強大的下檔保護。

小童進一步點出，00919目前的選股邏輯有將近四成資金聚焦於金融類股，在金融股獲利強勁、且市場對利率政策偏向保守的環境下，不僅大舉挹注股價成長動能，當AI族群面臨修正時也能起到顯著的防守作用。

近期00919更透過大砍聯電、補上防守係數更高的科技股來優化投組。小童認為，由於股價近期被推高，目前00919的殖利率已從10%壓縮至8%，現階段在資金配置上僅適合先維持定期定額，若未來盤勢下修至27元附近的關鍵區域，才是值得放大部位的絕佳時機。

00878老AI色彩濃厚！夏普值3.58長期風險溢酬更勝一籌

至於另一檔熱門的國泰永續高股息（00878），小童則認為其走勢與00919呈現截然不同的特性。

00878雖然同樣持有高比例的金融股，但其科技股權重中包含了不少如廣達、華碩等老AI核心標的。

當科技股續強時，00878的補漲力道往往更為驚人，例如自4月以來的漲幅便明顯優於00919。

小童表示，00878目前呈現高檔震盪格局，以當前價位回推的潛在殖利率約落在7%左右。假使後續價格能夠回檔至下方28元的密集成交區，殖利率就有機會進一步挑戰8%。

雖然在純殖利率數字上略遜於00919，但如果從長期的風險與獲利衡量來看，00878近1年的夏普值高達3.58，明顯領先00919的3.1。

這代表00878雖然年化標準差達17.11%，但由於風險溢酬更高，且手上仍保留較高的現金比例，這讓投資人在承受波動的同時，更有機會換來更突出的長期回報。

小童總結，兩檔ETF各有千秋，期望追求短期成長性與高風險溢酬的投資人，00878短線表現可能更佳；若是期望追求穩中求勝、偏好穩定高息的投資人，則以00919更能滿足現金流需求。

而對於作風更為保守的防守型投資人，高息低波的元大台灣高息低波（00713）也是另一項值得納入資產配置的優質選擇。

◎感謝 小童 x Happy Trading Life 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00919群益台灣精選高息ETF基金 00878國泰永續高股息

小童 x Happy Trading Life

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