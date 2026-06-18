美股 ETF 醞釀回補行情

美股強勢上漲，外界多將漲勢歸因於地緣政治風險降溫。不過，法人指出，更值得關注的是，龐大潛在買盤仍停留在場外。一旦市場出現明確訊號，回補動能可能迅速放大，進一步推升股市表現，美股ETF可望成為投資人進場的最快速管道。

彭博資訊統計，美國貨幣市場基金規模節節上揚，從去年6月的7兆美元，增加到目前的近8兆美元。貝萊德投信表示，此外，還有約19兆美元仍存於美國銀行體系。也就是說，市場並不缺資金，而是在等待風險降低的訊號。一旦出現利多，資金進場速度往往加快，也成為推升行情的重要動能。

貝萊德投信指出，資金迅速回流的情況曾在今年4月出現。當時企業財報顯示，AI相關投資已開始轉化為實際獲利，市場對AI帶動企業與經濟成長的信心明顯提升，資金逐步自貨幣市場流出，重新配置至股市。美股主要指數4-5月走勢強勁，又以科技股與大型龍頭企業表現最突出。

貝萊德標普卓越50（009813）經理人楊貽甯分析，關鍵不在於資金是否全部回流，而是只要部分資金移動，就足以對股市造成明顯推升效果，特別是在資金規模龐大的背景下。

楊貽甯表示，除了流動性因素外，美股長期仍具備結構性支撐。多年來，美國企業持續透過庫藏股買回、併購下市等方式降低市場股票供給，使整體市場長期維持「需求大於供給」的狀態，有助於支撐美股表現。

楊貽甯表示，當資金重新進場時，最先受惠的往往仍是具備競爭優勢與獲利能力的大型龍頭企業。相較於追逐短線題材，聚焦具穩定現金流、產業領導地位與長期成長能力的公司，將更有機會在市場波動中維持穩健表現。

群益標普500（009823）經理人謝明志表示，今年美股企業獲利展望穩健，各產業預估獲利皆維持正成長，顯示整體企業基本面仍具支撐。

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