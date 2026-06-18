主動式科技 ETF 人氣飆

美國聯準會將召開聯邦公開市場委員會（FOMC），市場聚焦新任主席華許（Kevin Warsh）上任後首場會議。事實上，美國科技股近期表現震盪，也帶動主動式海外股票型ETF人氣升溫、交投熱絡，不少投資人趁勢逢低布局。

近周多檔主動式海外股票型ETF績效與成交量同步升溫，科技與創新題材最受市場關注。其中，主動統一全球創新（00988A）近周漲13.6%，近五日日均量達9.4萬張，高於今年來日均量5.6萬張；主動元大AI新經濟（00990A）近周上漲11.7%，近五日日均量5.1萬張；主動群益美國增長近周漲11.5%，近五日日均量約2萬張，績效、交投表現雙雙亮眼。

另外，主動中信ARK創新、主動台新龍頭成長近周分別上漲5.5%、5.4%；主動安聯美國科技近周漲5.28%，近五日日均量達3萬張；主動摩根美國科技近周上漲5.26%，成交量達2,500張以上；主動復華金融股息近周也有3.1%漲幅，近五日日均量約8,400張，而資金除布局AI科技外，也同步關注金融高息題材。

安聯美國科技領航主動式ETF（00402A）經理人洪華珍表示，針對美國最大規模募資案啟動，儘管近期幾度引發市場對於資金動能擔憂，但預期這些資金最終仍將投入AI基礎設施建設，包括資料中心、GPU、CPU、記憶體、光通訊、網路設備、電力傳輸、衛星與航太技術等基礎建設，最終受惠的依然是AI供應鏈個股。

洪華珍指出，AI產業發展正由第一階段的算力基礎建設，逐步邁向第二階段的基礎設施全面升級。現階段市場焦點已不再僅限於GPU與HBM，而是開始擴展至CPU、高速網路、光通訊、ASIC、伺服器管理晶片、邊緣運算以及Physical AI等更廣泛的供應鏈。

台新投信分析，在相關族群方面，資金持續聚焦於半導體與AI相關供應鏈，且美股第1季財報多優於預期，帶動市場上修全年獲利預估，雲端服務商今年資本支出預計超出7,000億美元，再創新高，顯示AI基礎建設需求仍擴張，支撐相關產業訂單能見度。

此外，AI產業展望可說是一片大好，建議後市三大布局方向：一、AI基建規格提升受惠者：如晶圓代工、ASIC、散熱、光通訊、IC測試介面、PCB/CCL/銅箔、Switch等；二、先進製程受惠股：設備、材料、廠務等；三、漲價概念股、低基期族群。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。