00408A 6月18日起預購 下周開募

第一金投信將推出第一金台股趨勢優股息（00408A），以三重機制，鎖定獲利具成長性、股息具成長空間、殖利率具競爭力的個股，採新台幣10元發行，提供每季配息，今（18）日起開放預購，24日起正式募集。

第一金台股趨勢優股息主動式ETF經理人張正中表示，AI帶動產業結構轉型，台股已進入「高獲利成長、高股利成長、高本益比」的新時代。雖然目前本益比攀升至約21倍，但相較歷史修正後的均值18.6倍，現階段大盤價值面並無過度偏離，預料台股行情將持續震盪向上，但整體盤勢波動可能放大。

張正中指出，企業獲利動能是支撐台股向上攻堅的關鍵，根據彭博預估，台股每股純益（EPS）成長率今年上修至40～50%，明（2027）年也高達約30%；隨著新一代AI伺服器的推出，新技術與新材料代表新的投資方向，包括 CPO、PCB 材料升級，面板級封裝等新技術，都是中長期受惠AI應用的方向，也將是下半年台股表現的觀察重點。

張正中說明，第一金投信旗下第二檔主動式台股ETF將延續積極操作策略，以台灣市值500大企業為投資股票池，挑選強趨勢產業、強勢個股進行投資，00408A不只考量過去股息率高低，更強調股價、股息雙收成長策略，投資要聚焦企業獲利成長性，只有獲利成長才能提供股價上漲與未來股息增加的雙重底氣。

張正中表示，跟隨市場變化機動切換投資風格，調整成長股與高息股配置比重也很重要。在非除息旺季時，鎖定強勢股追求資本利得，卡位成長賽道，確保資金在息收淡季，依然能透過成長股創造超額報酬。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。