009825瞄準美金融創新鏈

全球金融產業加速邁向數位化，從數位支付、金融科技到加密經濟等應用快速擴張，帶動金融創新成為市場關注的新成長主題。聯邦投信推出「聯邦美國金融創新ETF（009825）」，瞄準美國金融創新產業鏈商機，並宣布投入衡山基金會公益行動，展現金融業結合投資與社會關懷的雙重價值。

聯邦美國金融創新ETF預計於本月22至26日公開募集，發行價10元，聚焦美國金融創新產業鏈。總經理莊雅晴表示，全球金融產業正快速邁向數位化時代，從數位支付到加密經濟等金融創新應用持續普及，金融服務的樣貌正加速轉變。過去十年是科技改變世界，未來十年金融創新有望成為推動全球經濟發展的重要動能。

聯邦美國金融創新ETF經理人周彥名表示，該ETF採等權重配置策略，精選30檔具代表性的美國金融創新企業，投資範圍涵蓋數位支付、金融科技、加密經濟。兼顧大型企業與具成長潛力的新興公司，希望透過一檔ETF提供投資人參與金融創新產業發展的投資機會。

莊雅晴表示，聯邦投信響應市場「金融大回饋」倡議，希望將公司部分收入用於公益捐贈。未來將秉持金融業取之於社會，用之於社會的理念，持續投入公益捐贈的活動。希望隨著公司業務的發展，未來能有更多能力可以投入更多資源，關懷更多需要幫助的民眾。

衡山基金會副董事長呂芃輝表示，近年來恆山基金會特別注重「用電安全」。許多老舊房屋屋齡超過40年，電線管路已不堪使用，加上居住者可能自行亂接電線，導致延長線接延長線的危險情況屢見不鮮。

呂芃輝說，除了居家修繕，衡山基金會也在拓展服務範疇。目前在台中清水建設一個「衡山之家」，作為精障朋友復健中心，同時也希望未來這個中心能成為醫療與社會間的轉運站，幫助精障朋友更容易融入社會生活。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。