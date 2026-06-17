聯邦009825將於22日開募！同步攜手公益影響力不間斷

聯邦投信17日舉辦「聯邦美國金融創新ETF（009825）」募集說明會暨公益合作記者會，除分享全球金融創新產業發展趨勢外，也同步宣布與衡山基金會展開公益合作。

聯邦投信正式宣布推出「聯邦美國金融創新ETF」，預計於6月22日至6月26日公開募集，發行價10元、配息頻率為年配息，主要聚焦美國金融創新產業鏈，掌握AI之外的新興成長主題。

聯邦投信總經理莊雅晴表示，全球金融產業正快速邁向數位化時代，從數位支付到加密經濟等金融創新應用持續普及，金融服務的樣貌正加速轉變。過去十年是科技改變世界，未來十年金融創新有望成為推動全球經濟發展的重要動能。

事實上，009825聚焦數位支付、金融科技、金融基礎建設及創新應用等領域，追蹤「彭博TPEx美國金融創新指數」，以等權重方式布局30檔美國金融創新代表企業。

其中，成分股除涵蓋深耕區塊鏈與加密資產領域的重要業者，包括：全球最大USDC穩定幣發行商Circle、加密貨幣交易平台Coinbase，以及機構級加密資產投資銀行Galaxy Digital外，也納入萬事達卡（Mastercard）、Visa等國際支付與傳統金融龍頭，兼顧新興金融科技與成熟支付產業商機。

009825基金經理人周彥名說明，該ETF採等權重配置策略，精選30檔具代表性的美國金融創新企業，投資範圍涵蓋數位支付、金融科技、加密經濟，兼顧大型企業與具成長潛力的新興公司，希望透過一檔ETF提供投資人參與金融創新產業發展的投資機會。

值得注意的是，聯邦投信也於活動現場捐贈衡山基金會第一筆資金，作為聯邦投信捐助公益的起點。總經理莊雅晴表示，未來將秉持金融業取之於社會，用之於社會的理念，持續投入公益捐贈的活動。希望隨著公司業務的發展，未來能有更多能力可以投入更多資源，關懷更多需要幫助的民眾。

莊雅晴說，此次與衡山基金會的合作，不僅象徵企業公益行動的開始，也代表聯邦投信對企業社會責任的長期承諾。未來將持續投入更多公益與社會關懷行動，讓金融不只創造財富，也能創造更多正向影響。

衡山基金會副董事長呂芃輝表示，衡山基金會長期投入弱勢家庭關懷、急難救助及社會扶助服務，感謝聯邦投信支持公益行動，讓更多社會資源得以投入需要幫助的角落，共同為社會創造更多正向影響力。

衡山基金會副董事長呂芃輝。記者崔馨方／攝影

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