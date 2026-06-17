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迎接聯準會新主席首秀！009800與00981D聚焦美股科技趨勢 緩解資金成本疑慮

聯合新聞網／ 綜合報導
中信投信指出美經濟穩健且預期利率不變，投資人可布局00981D與009800採取「收益＋成長」策略，兼顧高債息與科技股動能。中央社
中信投信指出美經濟穩健且預期利率不變，投資人可布局00981D與009800採取「收益＋成長」策略，兼顧高債息與科技股動能。中央社

美國聯準會將召開聯邦公開市場委員會（FOMC），市場聚焦新任主席Warsh上任後首場會議。法人表示，近期美國通膨數據呈現溫和、勞動市場仍具韌性，預期本次會議將維持利率不變，政策立場趨於中性，有助穩定市場信心，可望帶動風險性資產表現。其中又以具收益優勢的非投等債，以及成長動能明確的科技股最具機會。

中國信託投信指出，從近期經濟數據觀察，核心商品通膨延續今年以來的放緩趨勢，加上油價回落，有助緩解短期物價壓力；同時，美國經濟成長動能仍穩，第二季GDP預估上修至3%，顯示基本面仍具支撐，使聯準會短期無迫切調整利率必要。

在此環境下，中國信託投信認為，利率維持高檔但不再進一步升高，有利於債券與股票市場同步表現。在債券布局方面，主動中信非投等債（00981D）經理人陳昱彰表示，目前非投資等級債殖利率約6.9%，仍具吸引力，加上信用基本面穩健、利差持續修復，在景氣未轉弱下，具備良好收益與資本利得空間。

陳昱彰指出，00981D鎖定全球高收益債市場，透過主動選債並靈活調整配置，兼顧收益與風險控管。目前00981D平均到期殖利率約7.7%、票息率約8.6%，在利率高檔震盪環境下，具備穩定息收與資本報酬潛力，適合追求收益的投資人布局。

至於股市方面，中信NASDAQ（009800）經理人張圭慧指出，若本次FOMC釋出利率維持不變訊號，有助緩解市場對資金成本的疑慮，特別是對評價較敏感的科技股將形成正面支撐。從資金面觀察，美國股票市場已連續11週呈現資金淨流入，顯示投資人對美股仍具信心，其中科技股更持續吸引資金關注。

以009800為例，其追蹤以科技股為主的NASDAQ 100指數，涵蓋AI、雲端與數位轉型等核心成長產業。據統計，009800近一年報酬達43.9%，反映科技產業在AI浪潮帶動下的長期成長潛力。

中國信託投信表示，整體而言，在聯準會政策按兵不動、經濟基本面仍穩的背景下，建議投資人可採取「收益＋成長」雙主軸策略，一方面透過主動非投等債ETF掌握高收益債的息收機會，另一方面藉由科技市值型美股ETF布局科技趨勢，有助在市場震盪中兼顧穩定與成長動能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009800中信NASDAQ 美國聯準會 FOMC 聯準會 00981D主動中信非投等債

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