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一年規模暴增逾10,390%！主動式ETF規模上看兆元 統一投信市占近六成

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
根據投信投顧公會截至2026年5月最新數據，整體主動式ETF規模從初期的86億元，一舉攀升至9,022億元，短短一年規模暴增逾10,390%，正逐步朝兆元大關邁進。ETF示意圖。圖／AI生成
根據投信投顧公會截至2026年5月最新數據，整體主動式ETF規模從初期的86億元，一舉攀升至9,022億元，短短一年規模暴增逾10,390%，正逐步朝兆元大關邁進。ETF示意圖。圖／AI生成

台灣主動式ETF自2025年問世以來，迎來成立滿周年，一年之內已從市場新秀躍升為資本市場的主流力量。根據投信投顧公會截至2026年5月最新數據，整體主動式ETF規模從初期的86億元，一舉攀升至9,022億元，短短一年規模暴增逾10,390%，正逐步朝兆元大關邁進。其中，統一投信以5,288億元、市占率59%居市場龍頭，成為台灣主動式ETF指標性發行商。

根據投信投顧公會資料，截至5月底，市場上共計有33檔主動式ETF，涵蓋台股股票型18檔、跨國股票型八檔及跨國債券型7檔。其中，台股股票型以7,717億元的規模獨占鰲頭，占整體主動式ETF規模高達85%，顯示台股依然是主動操盤的關鍵戰場。

統一投信掌握主動式ETF開放初期的市場先機，於去年開始陸續發行主動統一台股增長ETF（00981A）、主動統一全球創新ETF（00988A）及主動統一升級50 ETF（00403A），為投資人提供更多元、靈活的資產配置工具。此外，主動式ETF特有的持股透明化機制，大幅提升投資人對主動式ETF的信任度，三檔產品掛牌後深受市場肯定，奠定統一投信在主動式ETF領域的地位。

統一投信表示，台股市場的資金生態正步入良性循環，隨著成交量擴增，熱錢持續催化優質個股的表現。由於主動式ETF具備靈活選股的優勢，當資產規模擴大，更能發揮背後投研團隊的整體實力。加上主動式ETF每日揭露投資組合，讓投資人清楚資金運用，更讓統一投信累積多年的主動投資能力被更多人看見。優質的主動式ETF讓投資人能以小額資金，無縫對接專業團隊的投研實力，使其逐漸成為投資人參與市場的首選工具。

主動式ETF發行商規模排行榜。(資料來源：投信投顧公會)
主動式ETF發行商規模排行榜。(資料來源：投信投顧公會)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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