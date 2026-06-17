11進11出！009803大換股名單曝光…剔除富邦金、玉山金、納元大金 加重價值因子

玉山市值動能50（009803）除了迎接7月7日股息發放，6月17日正式進行半年一次的「定審換股」，本次50檔成分股採「11進11出」，持股調整於今日起正式生效。009803的選股方向主要以「市值成長」的投資概念，以具代表性的權值股為核心，同時包括不少具備成長潛力的「隱形冠軍」。

11檔新納入成分股

股票代號 股票名稱 產業類別 2313 華通 電子零組件 2885 元大金 金融保險 3037 欣興 電子零組件 3189 景碩 半導體 3443 創意 半導體 3702 大聯大 電子通路 6196 帆宣 其他電子 6944 兆聯實業 綠能環保 7769 鴻勁 半導體 8046 南電 電子零組件 8996 高力 電機機械

11檔剔除成分股

股票代號 股票名稱 產業類別 1795 美時 生技醫療 2006 東和鋼鐵 鋼鐵工業 2731 雄獅 觀光餐旅 2881 富邦金 金融保險 2884 玉山金 金融保險 2890 永豐金 金融保險 3045 台灣大 通信網路 3596 智易 通信網路 6442 光聖 通信網路 6781 AES-KY 電子零組件 8422 可寧衛* 綠能環保

009803本次新增部位聚焦AI供應鏈與太空通訊趨勢，涵蓋AI運算、半導體製造、ASIC、高階載板與低軌衛星等高成長題材，此外，每年6月換股時，同步加重價值因子，加碼多檔體質穩健、評價相對低且具備高股息特性的龍頭企業，旨在參與台股的除權息旺季，於掌握產業成長動能的同時，強化投組的防禦性與收益機會，達成成長與價值並重的配置，使投資組合不僅能跟上AI產業的爆發紅利，亦能展現優異的長線資金配置效益。

009803經理人楊立楷指出，目前市場對於聯準會的貨幣政策態度有所保留，但即使寬鬆貨幣政策已進入調整期，然貨幣政策調整並不意味景氣或股市表現將立即反轉，根據歷史經驗，從寬鬆政策高點至景氣觸頂之間，約需一年左右的過渡期，且在此期間股市多能維持良好表現，預期短線製造業擴張與股市多頭動能仍有望延續。

楊立楷進一步指出，為因應整體偏低的庫存水位，疊加超乎預期之AI需求造成產能瓶頸，企業積極回補庫存促使製造業擴張動能與廣度持續提升，且美、歐、日等主要國家均有財政計畫支撐，預料今年全球經濟成長動能無虞，為股市提供良好支撐。

即使股市不斷創高，楊立楷分析，企業獲利表現同樣強勁且正持續不斷上修，如S&P 500指數今年獲利預估年增率為24.1%，且今年以來S&P 500指數的報酬幾乎全由企業獲利成長驅動，而非評價擴張，整體多頭格局健康，後市表現相對不易受利率與評價壓力影響，尤以兼顧高基本面能見度、低利率敏感度之結構性成長題材，如AI硬體供應鏈等將更為強韌。

楊立楷認為，看好台股下半年在AI驅動下持續有表現空間，投資人不妨透過如009803這類市值型ETF參與成長契機，並挑選具有季配息特性的台股ETF，增加資金運用的靈活性，且009803每半年換股一次，分別在6月及12月進行定審換股，本次6月換股加重價值因子，聚焦評價偏低且具高潛在股利率標的，在掌握成長動能的同時，提升投組收益潛在機會，使整體配置更為均衡且具抗波動能力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。