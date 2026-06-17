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11進11出！009803大換股名單曝光…剔除富邦金、玉山金、納元大金 加重價值因子

聯合新聞網／ 綜合報導
玉山市值動能50（009803）於6月17日正式進行成分股「11進11出」的半年定審換股。記者余承翰／攝影
玉山市值動能50（009803）於6月17日正式進行成分股「11進11出」的半年定審換股。記者余承翰／攝影

玉山市值動能50（009803）除了迎接7月7日股息發放，6月17日正式進行半年一次的「定審換股」，本次50檔成分股採「11進11出」，持股調整於今日起正式生效。009803的選股方向主要以「市值成長」的投資概念，以具代表性的權值股為核心，同時包括不少具備成長潛力的「隱形冠軍」。

11檔新納入成分股

股票代號股票名稱產業類別
2313華通電子零組件
2885元大金金融保險
3037欣興電子零組件
3189景碩半導體
3443創意半導體
3702大聯大電子通路
6196帆宣其他電子
6944兆聯實業綠能環保
7769鴻勁半導體
8046南電電子零組件
8996高力電機機械

11檔剔除成分股

股票代號股票名稱產業類別
1795美時生技醫療
2006東和鋼鐵鋼鐵工業
2731雄獅觀光餐旅
2881富邦金金融保險
2884玉山金金融保險
2890永豐金金融保險
3045台灣大通信網路
3596智易通信網路
6442光聖通信網路
6781AES-KY電子零組件
8422可寧衛*綠能環保

009803本次新增部位聚焦AI供應鏈與太空通訊趨勢，涵蓋AI運算、半導體製造、ASIC、高階載板與低軌衛星等高成長題材，此外，每年6月換股時，同步加重價值因子，加碼多檔體質穩健、評價相對低且具備高股息特性的龍頭企業，旨在參與台股的除權息旺季，於掌握產業成長動能的同時，強化投組的防禦性與收益機會，達成成長與價值並重的配置，使投資組合不僅能跟上AI產業的爆發紅利，亦能展現優異的長線資金配置效益。

009803經理人楊立楷指出，目前市場對於聯準會的貨幣政策態度有所保留，但即使寬鬆貨幣政策已進入調整期，然貨幣政策調整並不意味景氣或股市表現將立即反轉，根據歷史經驗，從寬鬆政策高點至景氣觸頂之間，約需一年左右的過渡期，且在此期間股市多能維持良好表現，預期短線製造業擴張與股市多頭動能仍有望延續。

楊立楷進一步指出，為因應整體偏低的庫存水位，疊加超乎預期之AI需求造成產能瓶頸，企業積極回補庫存促使製造業擴張動能與廣度持續提升，且美、歐、日等主要國家均有財政計畫支撐，預料今年全球經濟成長動能無虞，為股市提供良好支撐。

即使股市不斷創高，楊立楷分析，企業獲利表現同樣強勁且正持續不斷上修，如S&P 500指數今年獲利預估年增率為24.1%，且今年以來S&P 500指數的報酬幾乎全由企業獲利成長驅動，而非評價擴張，整體多頭格局健康，後市表現相對不易受利率與評價壓力影響，尤以兼顧高基本面能見度、低利率敏感度之結構性成長題材，如AI硬體供應鏈等將更為強韌。

楊立楷認為，看好台股下半年在AI驅動下持續有表現空間，投資人不妨透過如009803這類市值型ETF參與成長契機，並挑選具有季配息特性的台股ETF，增加資金運用的靈活性，且009803每半年換股一次，分別在6月及12月進行定審換股，本次6月換股加重價值因子，聚焦評價偏低且具高潛在股利率標的，在掌握成長動能的同時，提升投組收益潛在機會，使整體配置更為均衡且具抗波動能力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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