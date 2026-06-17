零股族趁台股打折撿便宜 3檔主動ETF買氣旺擠進成交榜

過去零股投資人趁跌，大多從市值型ETF和大型權值股中撿便宜，但隨著主動式ETF竄紅，零股族也開始著墨主動式ETF。台股17日大半場都在平盤下震盪，雖然拉尾收紅，但震盪的盤勢還是吸引零股族搶進，觀察零股總量排行榜前50大，有3檔主動式ETF入榜，分別為主動統一台股增長（00981A）、主動統一全球創新（00988A）、主動統一升級50（00403A）。

受美科技股重挫影響，台股17日疲弱開低，一度下跌650點，最低來到45,159 點，但仍力守45,000點；盤中跌勢收斂，多頭格局未遭破壞，零股族奮勇承接，市值型ETF元大台灣50（0050）零股成交量居冠。

主動式ETF部分，股王00981A擠進前十名。今年短短不到半年，已經瘋漲125%的00988A，憑藉績效王之姿，也吸引零股族低接。此外，外資連續3天買超00403A第一名，累計近3日共掃貨58.4萬張，斥資高達61.69億元，在外資按讚加持下，也獲得青睞。

統一投信投研團隊表示，台股指數短線震盪難免，但基本面良好的情況下，逢拉回都是進場布局的機會，可把握7月中旬台積電（2330）法說會前的作多行情。投資布局上，宜聚焦先進製程、封裝及設備族群、因應AI算力需求而結構性成長的記憶體（HBM），並關注規格升級及進入漲價循環的PCB、ABF載板、散熱、電源與被動元件領域。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。