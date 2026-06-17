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主動式ETF熱潮引爆！新兵接棒開募 邁向30檔里程碑

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

台灣主動式ETF市場今年以來人氣爆棚，憑著由經理人靈活動態調整持股、追求超越大盤超額報酬（Alpha）的優勢，主動式ETF成交量頻頻擠進市場排行榜前五名，甚至屢次衝上全體台股市場的成交量榜首，成為近期最吸金的投資焦點。

隨著市場熱度居高不下，近期主動式股票ETF再迎募集與掛牌潮。市場上目前已有27檔投資海內外的股票型主動式ETF（包含5檔全球股票、3檔美股等），接下來將有3檔強棒新兵陸續報到：一、主動凱基台灣（00407A）：甫於6月上旬完成募集，全台首檔採取「不配息」機制滾入複利的台股主動式ETF，預計於6月24日正式掛牌。

二、主動第一金優股息（00408A）：第一金投信旗下第二檔主動式台股ETF，主打兼具股價與股息成長策略，發行價10元，將於6月24日正式開募。

三、永豐台灣科技趨勢（00410A）：永豐投信首檔台股主動式ETF，高度聚焦台灣AI與科技供應鏈，預計於 7月13日展開募集。

法人指出，隨著這3檔生力軍的加入，台灣股票型主動式ETF也將正式迎來30檔掛牌的全新里程碑；傳統被動式ETF受限於固定權重與定期調整，在個股輪動快速的高檔震盪行情中較為被動，而主動式ETF則能賦予專業經理人選股彈性、汰弱留強，成為投資人在科技黃金十年中靈活對抗波動、放大資產的新顯學。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美股 台股

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