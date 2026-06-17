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00984D第三次配息出爐 7月1日前卡位

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

聯博首檔主動式非投資等級債券ETF主動聯博全球非投（00984D）將於7月2日進行第三次除息，預計每受益權單位配息 0.085元，最後買進日為7月1日。這已經是00984D連續三個月配息金額維持一致。

00984D自今年元月募集至6月5日，受益人數成長近200%，規模成長超過150%，顯示在聯準會（Fed）利率政策尚未明朗時期，投資人除了追求收益機會之外，也更加重視對於整體投資組合的波動控管。

聯博觀察，近期美債殖利率攀升，反映市場對升息機率升高的憂慮。不過，從基本面來看，美國整體經濟並未出現明顯過熱跡象，今年Fed反而較可能維持利率不變。

在此情境下，非投資等級債券反而更有表現空間。一方面，目前殖利率水準已回到相對高檔，收益吸引力提升；另一方面，近年非投等債市場的整體品質也較過去改善，有助支撐後續表現。

聯博表示，雖然非投資等級債券具備收益優勢，但不同企業之間的體質與表現差異仍大，投資關鍵在於選債能力。相較被動式投資，主動式管理能依市況與信用基本面靈活調整配置，更有機會從複雜多變的市場中擇優布局，進一步爭取較佳風險報酬表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

配息 債券 聯準會

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