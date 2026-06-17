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00990B是進化版00933B！鎖定8.78%高票息 經理人：2倍重押「明日之星」

聯合新聞網／ 綜合報導
00990B是全台首創結合月配息與平準金機制的海外債券型ETF，聚焦於短天期已開發市場，並預計於6月15日正式展開申購募集。中央社
00990B是全台首創結合月配息與平準金機制的海外債券型ETF，聚焦於短天期已開發市場，並預計於6月15日正式展開申購募集。中央社

繼推出受到市場熱烈歡迎的國泰10Y+金融債（00933B）之後，國泰投信再度切入截然不同的高收益債券領域，宣布推出全新進化版的債券產品國泰收益非投資等級債券ETF（00990B）。

這檔全台首創結合月配息與平準金機制的海外債券型ETF，聚焦於短天期已開發市場，並預計於6月15日正式展開申購募集。

攜手彭博打破被動買入傳統！獨家「STAR」邏輯兼顧風險與收益

國泰收益非投資等級債券ETF經理人陳韻竹指出，傳統型第一代非投資等級債ETF普遍採取被動買入的方式，而第二代產品雖然導入信用評級與票面利率篩選，但在兼顧收益與降低違約率之間仍有優化空間。

為了解決投資人對非投等債高違約率的痛點，國泰團隊特別與彭博指數公司共同研發，獨家打造名為「STAR」的四字選債邏輯。

陳韻竹拆解「STAR」機制的核心優勢：

S（Screening）代表首創業界最嚴格的防禦篩選，採取一票否決制。

原則上只要三大國際信評機構中，有任何一家將成分債評級列為CCC+或以下，便會直接縮減並予以排除。在嚴格把關下，該指數整體的實質違約率僅有0.01%，安全度大幅提升。

T（Top Coupon）則是鎖定高票息前段班。

不同於市場上單一利率篩選的傳統做法，該指數以整體已開發市場為基準，系統化精選出票面利率最高的前30%債種，如同從百名學生中只挑出前30名的菁英，為投資人精準捕捉高票息。

A（All together）代表權重優化。

00990B首創市值加權與殖利率加權並重的邏輯，讓賺錢能力強、流動性高且市場熱門的公司獲得更高權重，藉此拉高整體報酬率。

R（Rising Star），則是精準導入彭博最新的AI信評展望技術。

陳韻竹表示，以知名的Uber為例，當信評公司給予「 正向展望 」到正式「 升評 」之間通常存在一至兩年的時間差，但敏銳的市場資金往往會在正向展望發布時便提前反映價格。

因此，00990B首創在成分債只要達到BB-評級且具備正向展望時，便將其權重放大兩倍，讓投資人在價格尚未全面反映前，提前卡位債信評等升級所帶來的波段價格噴發契機。

8.78%高票息具備高韌性！10元親民價加免稅紅利卡位現金流

數據顯示，該標的指數目前的票面利率高達8.78%，指數殖利率達8.4%，長期含息總報酬率則達47%，表現更勝全球與美國的投資等級債。

陳韻竹補充，00990B屬於海外債券收益，享有免徵二代健保費、免證交稅以及海外所得750萬元免稅額等優稅優勢；且為了降低投資人進入門檻，特別發行10元的親民發行價，等於新台幣1萬元即可輕鬆購入，是投資人建立長期穩定現金流的資產配置新利器。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00990B國泰收益非投資等級債券ETF 00933B國泰10Y+金融債ETF 債券

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