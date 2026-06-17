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台股ETF規模創高突破7兆元大關 主動、正二、高息、市值各有千秋

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
規模創新高，今年來規模增加前十檔台股ETF。資料來源：CMONEY、2026/6/16，新基金以發行價計算
規模創新高，今年來規模增加前十檔台股ETF。資料來源：CMONEY、2026/6/16，新基金以發行價計算

台股氣勢如虹，今年來已上漲逾5成，隨著台股大盤走高，台股ETF也持續發熱，目前掛牌的台股ETF達91檔，總規模創高突破7兆元大關，來到70,159.84億元，統計今年來已增加31,284.82億元。

進一步觀察規模同樣創新高有18檔，其中今年來規模增加前十名包括群益台灣精選高息（00919）、群益臺灣加權正2（00685L）、元大台灣50正2（00631L）、元大台灣50（0050）、主動統一台股增長（00981A）、主動富邦台灣龍耀（00405A）、主動復華未來50（00991A）、野村臺灣新科技50（00935）、凱基台灣TOP50（009816）、大華優利高填息30（00918）都有2百億以上的增額。

整體來看，正二、高息、主動式、市值型上榜檔數平分秋色各有千秋。再以今年來績效表現來看，這10檔台股ETF以00685L)上漲130.19%居冠。

據了解，證交所已同意00685L 1拆分為24分割；由於00685L發行價10元，是市場上台股正二ETF中最低的，因此分割後將可能成為市場上最能讓小資入手的台股正二ETF。00685L 在6/30最後交易日、7/1至7/6停止申贖與交易、7/3至7/6停止過戶、7/7恢復申贖、交易、借券、過戶。有興趣投資人可多留意官網相關資訊。

00685L經理人洪祥益表示，在多頭趨勢，正2 ETF 的長期累積報酬率往往會遠大於原型指數的兩倍，因為台股正2 ETF具備「每日重新平衡」的機制，在股市上漲的趨勢中，這個機制會自動將昨天的獲利滾入今天的本金。在台股具基本面支撐、後市不看淡前提下，對於具有資本成長需求的投資人，除了運用市值型ETF以外，也可選擇投資正2ETF。

00919基金經理人謝明志表示，現階段大盤高檔震盪機率高，台股ETF波動度相對個股與大盤來的低，不失為投資人現階段介入台股的較佳選擇。台股整體而言，行情機會大於風險，仍需在震盪中掌握節奏，維持穩健配置以提高勝率，台股高息ETF就是穩健投資首選。整體而言，大盤看法中性偏多，建議可以在市場回檔時分批進場，把握中長期投資機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

凱基 台股

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