AI網通與電力缺一不可！009819看準「連接+能源」兩大基建 成分股暗藏下個兆元巨頭
甫落幕的台北國際電腦展（Computex）已成為市場觀察AI產業風向的重要指標，也是尋找明星企業的關鍵場域。今年的亮點，莫過於被輝達執行長黃仁勳欽點為下一個兆美元市值企業的邁威爾（Marvell），其與博通（Broadcom）並列，是全球協助客戶進行客製化晶片（ASIC）設計的主要供應商，今年以來漲幅逾250%，且即將納入標普500指數，前景相當看好。
法人指出，台灣投資人想投資邁威爾，除了複委託或透過海外券商，也可以透過在台股掛牌的海外ETF進行布局。目前台股掛牌ETF中共有11檔持有邁威爾，其中以國泰費城半導體（00830）、兆豐洲際半導體（00911）與中信數據及電力（009819）的持股權重較高。若看好AI高速傳輸、光通訊與網通升級帶來的投資機會，這些相關ETF也有望同步受惠。
009819經理人陳雯卿表示，從今年Computex與相關論壇內容來看，AI產業發展已不再只是比誰的晶片算力更強，而是進一步走向「連接能力」與「能源供應」的基礎建設競賽，代表AI投資主軸正從單一半導體，擴大到資料中心、高速傳輸、電網與發電設備等更完整的供應鏈。
陳雯卿指出，若從硬體升級來看，輝達新一代GPU架構Vera Rubin，除了推論算力約為Blackwell的5倍外，每瓦效率更上看Blackwell的8倍，並全面導入液冷設計，反映AI晶片的競爭，已從單純追求更高效能，轉向更重視能耗管理與整體系統效率。這也意味著，未來AI基建的投資重點，不只在晶片本身，更在於支撐這些高效能運算的機房、散熱、網路傳輸與電力系統。
進一步來看，隨著AI從聊天機器人走向AI代理（AI Agent），對運算與資料傳輸的需求正在快速放大。陳雯卿說，相較一般生成式AI聊天機器人，AI代理執行單一任務所消耗的Token數，可能高出5倍到30倍；而根據高盛預估，到2030年全球AI查詢量將升至每日約230億次，帶動2030年月度Token消耗量約為目前的24倍。這代表未來AI產業真正的瓶頸，未必是晶片夠不夠快，而是資料中心彼此之間、機櫃之間、甚至封裝內部，能不能把資料更快、更穩、更省電地傳輸出去。
陳雯卿認為，這也是今年市場特別關注光通訊、網通與CPO（共同封裝光學）技術的原因。在頻寬需求爆發下，傳統電互連面臨瓶頸，CPO等新架構正加速導入，可望推動AI網通與光通訊相關產業成長；其中邁威爾在Computex Keynote中所揭示的四層AI連接架構，便凸顯未來AI基礎建設的關鍵，將由「算力升級」逐步延伸到「連接升級」。
除了連接能力，能源更是另一個不能忽視的核心。陳雯卿表示，隨著AI算力快速擴張，資料中心耗電量正大幅攀升。根據報告內容，全球資料中心年耗電量到2030年預估將達950 TWh，美國資料中心目前用電已達41GW，約當整體核電裝置容量，而美國AI資料中心耗電自2024年至2030年增幅更高達133%。這顯示AI競賽的下半場，將不只是半導體與伺服器廠商的舞台，也將是電力、公用事業、電網設備、再生能源與核能供應商的重要機會。
從資本支出角度觀察，這波趨勢也相當明確。大型雲端業者資本支出持續上修，全球半導體設備市場規模亦呈上升趨勢，反映AI基礎建設需求已從雲端資料中心，一路傳導到晶圓代工、設備、材料、載板與網通設備等環節，整體產業正進入新一輪成長循環。
陳雯卿表示，AI產業發展已從過去單點式的GPU升級，走向整體基建升級。對投資人來說，與其只看單一晶片股，不如透過ETF一次掌握「算力、連接、能源」三大趨勢，更有機會參與AI長線成長紅利。尤其在AI應用愈來愈普及、資料量與耗電量同步提升的背景下，未來真正具備長期競爭力的，不只是會做晶片的企業，更是能夠提供穩定傳輸、穩定供電與穩定資料中心服務的基礎設施供應商。
台灣掛牌ETF含Marvell Tech一覽表
|ETF 代號
|ETF 名稱
|含 Marvell 權重(%)
|00830
|國泰費城半導體
|8.6
|00911
|兆豐洲際半導體
|8.1
|009819
|中信數據及電力
|7.8
|00997A
|主動群益美國增長
|4.3
|009801
|中信美國創新科技
|1.4
|009818
|華南永昌 NASDAQxT
|1.3
|00770
|國泰北美科技
|1.3
|009800
|中信 NASDAQ
|1.16
|00662
|富邦 NASDAQ
|1.15
|00971
|野村美國研發龍頭
|0.6
|00858
|永豐美國 500 大
|0.4
資料來源：CMoney；2026/6/15
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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