AI網通與電力缺一不可！009819看準「連接+能源」兩大基建 成分股暗藏下個兆元巨頭

甫落幕的台北國際電腦展（Computex）已成為市場觀察AI產業風向的重要指標，也是尋找明星企業的關鍵場域。今年的亮點，莫過於被輝達執行長黃仁勳欽點為下一個兆美元市值企業的邁威爾（Marvell），其與博通（Broadcom）並列，是全球協助客戶進行客製化晶片（ASIC）設計的主要供應商，今年以來漲幅逾250%，且即將納入標普500指數，前景相當看好。

法人指出，台灣投資人想投資邁威爾，除了複委託或透過海外券商，也可以透過在台股掛牌的海外ETF進行布局。目前台股掛牌ETF中共有11檔持有邁威爾，其中以國泰費城半導體（00830）、兆豐洲際半導體（00911）與中信數據及電力（009819）的持股權重較高。若看好AI高速傳輸、光通訊與網通升級帶來的投資機會，這些相關ETF也有望同步受惠。

009819經理人陳雯卿表示，從今年Computex與相關論壇內容來看，AI產業發展已不再只是比誰的晶片算力更強，而是進一步走向「連接能力」與「能源供應」的基礎建設競賽，代表AI投資主軸正從單一半導體，擴大到資料中心、高速傳輸、電網與發電設備等更完整的供應鏈。

陳雯卿指出，若從硬體升級來看，輝達新一代GPU架構Vera Rubin，除了推論算力約為Blackwell的5倍外，每瓦效率更上看Blackwell的8倍，並全面導入液冷設計，反映AI晶片的競爭，已從單純追求更高效能，轉向更重視能耗管理與整體系統效率。這也意味著，未來AI基建的投資重點，不只在晶片本身，更在於支撐這些高效能運算的機房、散熱、網路傳輸與電力系統。

進一步來看，隨著AI從聊天機器人走向AI代理（AI Agent），對運算與資料傳輸的需求正在快速放大。陳雯卿說，相較一般生成式AI聊天機器人，AI代理執行單一任務所消耗的Token數，可能高出5倍到30倍；而根據高盛預估，到2030年全球AI查詢量將升至每日約230億次，帶動2030年月度Token消耗量約為目前的24倍。這代表未來AI產業真正的瓶頸，未必是晶片夠不夠快，而是資料中心彼此之間、機櫃之間、甚至封裝內部，能不能把資料更快、更穩、更省電地傳輸出去。

陳雯卿認為，這也是今年市場特別關注光通訊、網通與CPO（共同封裝光學）技術的原因。在頻寬需求爆發下，傳統電互連面臨瓶頸，CPO等新架構正加速導入，可望推動AI網通與光通訊相關產業成長；其中邁威爾在Computex Keynote中所揭示的四層AI連接架構，便凸顯未來AI基礎建設的關鍵，將由「算力升級」逐步延伸到「連接升級」。

除了連接能力，能源更是另一個不能忽視的核心。陳雯卿表示，隨著AI算力快速擴張，資料中心耗電量正大幅攀升。根據報告內容，全球資料中心年耗電量到2030年預估將達950 TWh，美國資料中心目前用電已達41GW，約當整體核電裝置容量，而美國AI資料中心耗電自2024年至2030年增幅更高達133%。這顯示AI競賽的下半場，將不只是半導體與伺服器廠商的舞台，也將是電力、公用事業、電網設備、再生能源與核能供應商的重要機會。

從資本支出角度觀察，這波趨勢也相當明確。大型雲端業者資本支出持續上修，全球半導體設備市場規模亦呈上升趨勢，反映AI基礎建設需求已從雲端資料中心，一路傳導到晶圓代工、設備、材料、載板與網通設備等環節，整體產業正進入新一輪成長循環。

陳雯卿表示，AI產業發展已從過去單點式的GPU升級，走向整體基建升級。對投資人來說，與其只看單一晶片股，不如透過ETF一次掌握「算力、連接、能源」三大趨勢，更有機會參與AI長線成長紅利。尤其在AI應用愈來愈普及、資料量與耗電量同步提升的背景下，未來真正具備長期競爭力的，不只是會做晶片的企業，更是能夠提供穩定傳輸、穩定供電與穩定資料中心服務的基礎設施供應商。

台灣掛牌ETF含Marvell Tech一覽表

ETF 代號 ETF 名稱 含 Marvell 權重(%) 00830 國泰費城半導體 8.6 00911 兆豐洲際半導體 8.1 009819 中信數據及電力 7.8 00997A 主動群益美國增長 4.3 009801 中信美國創新科技 1.4 009818 華南永昌 NASDAQxT 1.3 00770 國泰北美科技 1.3 009800 中信 NASDAQ 1.16 00662 富邦 NASDAQ 1.15 00971 野村美國研發龍頭 0.6 00858 永豐美國 500 大 0.4

資料來源：CMoney；2026/6/15

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