全台純度最高、規模最大的美國電力ETF換股 009805成份股五進五出

全台最純的美國電力ETF—新光美國電力基建ETF（009805），6月指數調整結果出爐，成份股增五檔、刪五檔，其中，新增全球電氣連接與保護大廠nVent（NVT），首度擠進ETF前十大成份股，權重占3.12%；其他新增四檔，在智慧電網與輸電技術方面，包括電源轉換技術大廠Advanced Energy（AEIS）、電子系統與設備商Bel Fuse（BELFA）兩檔，能源基建與儲能方面，則有美國電力基礎設施承包商MYR Group（MYRG）、美股儲能指標廠Fluence Energy（FLNC），替換權重影響約5%，ETF成分股維持50檔。

根據台新投信官網資料顯示，新光美國電力基建009805為純美國、美元計價的電力基建ETF，主要追蹤NYSE FactSet美國電力基建息收指數，成分股每年6月與12月定審，投資範圍涵蓋美國電力基建產業上中下游，截至6月17日止，009805成分股布局上游—發電與設備股權重占44%、中游—輸電與儲存股權重占12%、下游電力公用事業權重占40%；最新前十大成分股，分別為伊頓（ETN）、奇異維諾瓦（GEV）、維諦技術（VRT）、廣達服務（PWR）、新紀元能源（NEE）、杜克能源（DUK）、Bloom Energy（BE）、南方電力（SO）、nVent（NVT）、安柏（HUBB），合計權重約達60%。

009805投資團隊表示，AI基建熱潮下，電力成為美國AI擴張速度的新瓶頸，加上5月美國大型電力公司—新紀元能源（NextEra）將併購道明尼能源（Dominion），合併案獲兩家董事會後，若監管機關同意，將成為史上規模最大的電力併購案之一，成美國前三大電力公司，顯示美國電力產業因應AI熱潮，市場供不應求熱況，激發產業併購風起，以追求更大市占率與競爭力，有利公司未來獲利與股價表現。

根據彭博統計，整體美股類股表現中，公用事業、能源板塊本益比普遍較科技股低，若觀察009805整體成分股，最新6月預估本益比也僅22.3倍，相較科技股的27.7倍便宜，隨科技股遇高估值逆風，市場獲利賣壓湧現，當美科技股震盪擴大，美電力股因低估值優勢，加上公用基建防禦特性，與兼顧AI能源基建雙成長題材，有望成為美股長線避險型資產。

據統計，今年以來截至6月16日止，009805股價累積上漲32.6%，同期間美股標普500指數上漲9.7%、那斯達克指數上漲13.4%；另009805成立迄今，累積報酬率達61.8%，最新規模達112.7億元，突破百億元大關，為目前全台規模最大的海外能源ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。