AI狂潮下存股變價值陷阱？楚狂人點「股息是鐵、價差是水」：高股息ETF虛胖追買小心

台股近期在AI題材帶動下劇烈震盪，大盤屢創新高卻也伴隨急跌，讓許多錯過半導體與科技股波段的傳統存股族，產生強類的「相對剝奪感」。

不少堅守傳產、金融或內需股的投資人甚至開始質疑，存股是否已淪為價值陷阱？對此，楚狂人邀請存股總編謝富旭老師，針對AI當道的台股市場，深度剖析投資人究竟該盲目追求資產快速飆升，還是應老實建立長期的複利系統。

存股14年滾出兩千萬身家！謝富旭：別因短期落後大盤而動搖

謝富旭在節目中直言，數字最客觀，他坦承自己在2025年的績效確實不如大盤，報酬率為負6.1%，低於大盤雙位數的正成長；雖然2026年以來台股大盤漲幅達55%，他個人靠著持股的價差貢獻獲得33.5%的報酬率，資產從新台幣2105萬元爬升到2812萬元、價差進帳約700萬元，但依舊跑輸大盤。

然而楚狂人指出，謝富旭從42歲（2012年）正式記錄存股至今長達14年，從最初的100萬本金起跑，至今累計領取現金股息高達746萬元、賺取價差1540萬元，去年庫存資產中報稅的股利盈餘更直逼200萬元。

這證明，存股雖然看似「價差隨緣」，但只要拉長投資週期，複利滾存帶來的隱形價差與股息回報依舊能讓平凡人達標。

破解高股息虛胖配息！專家警告：成分股實質殖利率低於4.5%偏貴

針對前陣子高股息ETF全面飆漲、甚至出現漲幅超越主動式與市值型基金的畸形現象，許多存股族在沉寂兩年後紛紛詢問此時是否該進場追價。

謝富旭示警，投資人必須釐清「配息率」與「殖利率」是兩碼事。

目前如元大高股息（0056）、群益台灣精選高息（00919）、大華優利高填息30（00918）等熱門高股息ETF，雖然配息率動輒近7%甚至10%以上，但觀察其官網揭露成分股加總市值的實質殖利率，普遍僅落在3.8%至4.2%左右。

這意味著高昂的配息主要是靠股市大好時，處分成分股所賺取的「資本平準金」（價差利得）在支撐。

楚狂人提醒「股息是鐵，價差是水」，公司有賺錢發出的股息相當堅實，但價差利得會隨市場行情波動，一旦大盤面臨5000點以上的劇烈修正，帳上的資本公積就可能歸零。

因此，在成分股實質殖利率低於4.5%的當前水位，謝富旭判定目前高股息ETF價格偏貴，不建議投資人盲目跟風高點當接盤俠，應靜待股價回檔5%到7%再行佈局。

中年增貸兩百萬放大本金！善用長天期低利槓桿扭轉退休財務

在談到中年人如何擴大資產規模時，謝富旭以自身為例，在47歲時決定透過房屋增貸400萬元，將本金從100萬擴大至300萬起跑點。

楚狂人對此分析，若中年上班族僅靠100萬本金進行年化報酬率12%的投資，15年後退休僅能滾出547萬元，對對抗通膨與理想退休生活依然不足；但若善用房貸增貸等長天期低利槓桿，以300萬本金起跑，同樣的複利速度在15年後能翻滾至1642萬元，資產整整多出三倍，每月還款當作強迫儲蓄，即可實質扭轉退休財務困境。

凱基金、高股息ETF怎麼選？相同4%殖利率下分散風險成關鍵

最後，針對網友熱議「究竟該繼續加碼配息回穩的凱基金（原開發金），還是定期定額投入高股息ETF」的兩難抉擇，謝富旭在楚狂人的節目中提供了精準的量化評估。

他指出，凱基金今年預計配發1元現金股利，綜合法人預估明年有望達到1.3元，以當前近30元的股價換算，預期實質殖利率約為4%；而這與市場上主流高股息ETF扣除平準金後的4%實質殖利率幾乎平手。

不過謝富旭強調，在兩者殖利率旗鼓相當的情況下，他更傾向選擇高股息ETF。

原因在於高股息ETF具備分散持股風險的優勢，且內含三到四成類似聯電、瑞昱等具備股價爆發力的優質電子股，對於存股族而言，是現階段波動度較低且預期資本利得更強的抉擇方案。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：高息ETF大翻身 再跌5%才是好買點？

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。