聽新聞
0:00 / 0:00
傳統高股息自我設限？阿格力評主動式00400A：打破殖利率天花板科技動能全吃
阿格力在影音內容中分析指出，傳統被動式高股息ETF主要以殖利率作為選股標準，容易產生「自我設限」的特性。
當成分股因股價上漲導致殖利率下降時就可能被換掉，使長期報酬率較易輸給大盤，且基本面轉弱、股價大跌的個股反而會因殖利率飆高而讓投資人陷入價值陷阱。因此，近期市場上許多投信紛紛提高市值型ETF的配息頻率以因應市場需求，但半年配的頻率仍較難滿足追求月配息的族群。
針對此趨勢，阿格力特別引述國泰投信的主動式高股息ETF國泰主動動能高息（00400A）為例；該ETF自三月底掛牌後，至五月底時規模已從75億元躍升至227億元，流通張數也翻倍成長。
00400A採取月配息機制，其核心優勢在於打破被動式指數的框架，由經理人根據總經與外銷訂單表現，在動能股與高息股之間進行動態平衡調整。
從前十大成分股來看，00400A納入了傳統高股息ETF較難吸納的台積電、聯發科、台達電及台光電等強勢科技股。
阿格力透露，00400A雖然具備高息訴求，但很大一部分的配息來源是透過科技動能股賺取資本利得，同時搭配篩選機制，確保納入近一年股利率與現金流表現位居前50%的個股；在市場看好時衝刺動能，市場走悶時則納入高息股防守。
阿格力進一步引述投信投顧公會網站數據，肯定國泰投信團隊的代操深度，旗下如國泰小龍基金、國泰基金及國泰台灣高股息基金皆有亮眼表現。
不過他也提醒投資人，任何投資工具皆有其特性，00400A因布局科技類股，波動度勢必高於以金融股為主的傳統被動式高股息ETF；但主動式ETF的優勢在於市場大跌時，經理人能每天盯盤並主動將資產轉向低波動個股防守，適合想跟隨大盤成長又兼顧現金流的投資人。
◎感謝 阿格力 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。