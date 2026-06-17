快訊

國防部：國軍將於6月下旬實施「立即備戰操演」

美國人愛吃壽司、拉麵 日本餐飲巨頭為何難插旗全美

世足／梅西帽子戲法讓姆巴佩、哈蘭德都失色 阿根廷3：0跨出衛冕第一步

聽新聞
0:00 / 0:00

傳統高股息自我設限？阿格力評主動式00400A：打破殖利率天花板科技動能全吃

聯合新聞網／ 綜合報導
阿格力指出，傳統被動式高股息ETF易因盲目追求殖利率而錯失科技股成長紅利，而主動式高股息ETF 00400A則透過經理人操作，在動能股與高息股之間進行動態平衡。中央社
阿格力指出，傳統被動式高股息ETF易因盲目追求殖利率而錯失科技股成長紅利，而主動式高股息ETF 00400A則透過經理人操作，在動能股與高息股之間進行動態平衡。中央社

阿格力在影音內容中分析指出，傳統被動式高股息ETF主要以殖利率作為選股標準，容易產生「自我設限」的特性。

當成分股因股價上漲導致殖利率下降時就可能被換掉，使長期報酬率較易輸給大盤，且基本面轉弱、股價大跌的個股反而會因殖利率飆高而讓投資人陷入價值陷阱。因此，近期市場上許多投信紛紛提高市值型ETF的配息頻率以因應市場需求，但半年配的頻率仍較難滿足追求月配息的族群。

針對此趨勢，阿格力特別引述國泰投信的主動式高股息ETF國泰主動動能高息（00400A）為例；該ETF自三月底掛牌後，至五月底時規模已從75億元躍升至227億元，流通張數也翻倍成長。

00400A採取月配息機制，其核心優勢在於打破被動式指數的框架，由經理人根據總經與外銷訂單表現，在動能股與高息股之間進行動態平衡調整。

從前十大成分股來看，00400A納入了傳統高股息ETF較難吸納的台積電、聯發科、台達電及台光電等強勢科技股。

阿格力透露，00400A雖然具備高息訴求，但很大一部分的配息來源是透過科技動能股賺取資本利得，同時搭配篩選機制，確保納入近一年股利率與現金流表現位居前50%的個股；在市場看好時衝刺動能，市場走悶時則納入高息股防守。

阿格力進一步引述投信投顧公會網站數據，肯定國泰投信團隊的代操深度，旗下如國泰小龍基金、國泰基金及國泰台灣高股息基金皆有亮眼表現。

不過他也提醒投資人，任何投資工具皆有其特性，00400A因布局科技類股，波動度勢必高於以金融股為主的傳統被動式高股息ETF；但主動式ETF的優勢在於市場大跌時，經理人能每天盯盤並主動將資產轉向低波動個股防守，適合想跟隨大盤成長又兼顧現金流的投資人。

◎感謝 阿格力 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00400A國泰台股動能高息 月配息 ETF 主動式

延伸閱讀

本金400萬⋯3年獲利2000萬？網試算「這時機」買進0050正二、00631L有望達標

千萬資產台積電、0050各半⋯加碼該選誰？網勸投00685L：費用更低

兼差報明牌代價超大！竹科工程師獲利76萬換百萬罰單 網：一堆財經網紅賣課有照嗎？

正二長期穩贏0050？清流君用歷史回測數據：中間波動耗損直接吃掉大半報酬

相關新聞

傳統高股息自我設限？阿格力評主動式00400A：打破殖利率天花板科技動能全吃

阿格力分析指出，被動式高股息ETF易因殖利率自限而影響長期回報。相較之下，國泰主動動能高息ETF（00400A）以科技股為主，打破傳統框架，並實現快速成長，適合追求現金流的投資者。

00918股息1.26元今最後買進日！近一月報酬26.71％…展現「會配更會漲」的實力

大華優利高填息30（00918）近一個月報酬率高達26.71%，成為87檔台股主被動式ETF中表現最佳的。主要受惠於國巨（2327）股價飆升，00918亦於18日除息，每單位配息1.26元，17日為最後買進日。

正二長期穩贏0050？清流君用歷史回測數據：中間波動耗損直接吃掉大半報酬

正二ETF並非長期穩贏0050，清流君透過歷史回測數據指出，中間波動耗損影響報酬，估算最終成果僅為理論值的56%。此研究揭示了正二在追求兩倍獲利的路徑相依性，需謹慎判斷。

本金400萬⋯3年獲利2000萬？網試算「這時機」買進0050正二、00631L有望達標

台股頻頻上漲，不少人靠著投資讓資產翻倍。一名網友在Dcard發文表示，身邊朋友3年前僅有400萬元本金，透過槓桿型投資工具操作，短短3年累積獲利達2000萬元，甚至因此辭去工作，讓他好奇「這真的有可能嗎？」貼文曝光後掀起熱烈討論，不少人認為在近年大多頭行情下並非天方夜譚，但也有人提醒，能夠看到成功案例，往往是因為失敗的人早已默默退場。

正2漲輸0050⋯他酸槓桿效果差！網勸「關注長期績效」不能只看百分點

正2漲幅追不上？一名網友在PTT發文指出，16日元大台灣50（0050）上漲0.62%，但元大台灣50正2（00631L）卻僅上漲0.65%，與許多人認知中的「兩倍槓桿」差距甚遠，因此好奇詢問「槓桿效果是不是也太差了一點？」貼文曝光後迅速引發討論，大批網友湧入解釋原因，同時也掀起一波關於槓桿ETF投資觀念的教育潮。

千萬資產台積電、0050各半⋯加碼該選誰？網勸投00685L：費用更低

台股近年持續上漲，一名PTT網友分享，目前透過股票質押與槓桿操作，總資產規模已達約1000萬元，其中台積電與元大台灣50（0050）各占一半，整體維持率約250%。隨著每月仍有固定閒置資金可投入市場，他開始思考後續該加碼元大台灣50正2（00631L）還是繼續買進台積電並進行質押。貼文曝光後，引發大量網友討論槓桿投資與資產配置策略。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。