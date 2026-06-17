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00918股息1.26元今最後買進日！近一月報酬26.71％…展現「會配更會漲」的實力
台股高股息ETF氣勢如虹！高股息ETF近一個月報酬表現普遍更勝於市值型ETF，甚至是科技型ETF。
其中表現最令人驚豔的是大華優利高填息30（00918），近一個月報酬率打敗所有台股主被動式ETF，績效在87檔ETF中位居第一。
市場分析，00918近一月能有如此爆發性表現，最主要推手來自於第一大成分股、被動元件龍頭國巨（2327）。受惠於AI伺服器需求，產能稀缺推擠，國巨今年以來股價一路向上，今年以來漲幅超過300%，已是準千金股。而00918於今年1月換股時，就將國巨納入成分股，成為能夠少數完整參與國巨今年以來漲幅的ETF。
成分股表現亮眼，00918淨值、總報酬也隨之上漲，6月以來屢創新高紀錄。根據CMONEY統計，00918成立以來統計至6月15日，還原淨值總報酬率已經達200.16%！
00918不僅報酬表現亮眼，配息也值得關注。大華銀投信16日公告00918第二階段配息，確認每單位配息1.26元，並將於18日除息。想要參與此次配息，同時跟上高息成長動能的投資人，17日為最後買進日，要記得於收盤前買進。
近一月台股主被動式ETF報酬率前10
|股票代碼
|ETF名稱
|近一月報酬率(%)
|資產規模(億元)
|00918
|大華優利高填息30
|26.71
|1149
|0055
|元大MSCI金融
|24.72
|35
|00701
|國泰股利精選30
|19.94
|67
|00731
|復華富時高息低波
|19.04
|22
|00913
|兆豐台灣晶圓製造
|18.94
|15
|00929
|復華台灣科技優息
|18.81
|1403
|00939
|統一台灣高息動能
|18.29
|263
|00990A
|主動元大AI新經濟
|18.22
|450
|00878
|國泰永續高股息
|17.96
|6075
|00915
|凱基優選高股息30
|17.54
|173
資料來源：CMONEY；統計截至2026/6/16，報酬率以市價計算
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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