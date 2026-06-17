快訊

國防部：國軍將於6月下旬實施「立即備戰操演」

美國人愛吃壽司、拉麵 日本餐飲巨頭為何難插旗全美

世足／梅西帽子戲法讓姆巴佩、哈蘭德都失色 阿根廷3：0跨出衛冕第一步

聽新聞
0:00 / 0:00

00918股息1.26元今最後買進日！近一月報酬26.71％…展現「會配更會漲」的實力

聯合新聞網／ 綜合報導
大華優利高填息30（00918）靠成分股國巨助攻，以26.71%報酬率奪近月台股ETF冠軍，累計總報酬破200%，今為配息1.26元最後買進日。記者余承翰／攝影
大華優利高填息30（00918）靠成分股國巨助攻，以26.71%報酬率奪近月台股ETF冠軍，累計總報酬破200%，今為配息1.26元最後買進日。記者余承翰／攝影

台股高股息ETF氣勢如虹！高股息ETF近一個月報酬表現普遍更勝於市值型ETF，甚至是科技型ETF。

其中表現最令人驚豔的是大華優利高填息30（00918），近一個月報酬率打敗所有台股主被動式ETF，績效在87檔ETF中位居第一

市場分析，00918近一月能有如此爆發性表現，最主要推手來自於第一大成分股、被動元件龍頭國巨（2327）。受惠於AI伺服器需求，產能稀缺推擠，國巨今年以來股價一路向上，今年以來漲幅超過300%，已是準千金股。而00918於今年1月換股時，就將國巨納入成分股，成為能夠少數完整參與國巨今年以來漲幅的ETF。

成分股表現亮眼，00918淨值、總報酬也隨之上漲，6月以來屢創新高紀錄。根據CMONEY統計，00918成立以來統計至6月15日，還原淨值總報酬率已經達200.16%！

00918不僅報酬表現亮眼，配息也值得關注。大華銀投信16日公告00918第二階段配息，確認每單位配息1.26元，並將於18日除息。想要參與此次配息，同時跟上高息成長動能的投資人，17日為最後買進日，要記得於收盤前買進。

近一月台股主被動式ETF報酬率前10

股票代碼ETF名稱近一月報酬率(%)資產規模(億元)
00918大華優利高填息3026.711149
0055元大MSCI金融24.7235
00701國泰股利精選3019.9467
00731復華富時高息低波19.0422
00913兆豐台灣晶圓製造18.9415
00929復華台灣科技優息18.811403
00939統一台灣高息動能18.29263
00990A主動元大AI新經濟18.22450
00878國泰永續高股息17.966075
00915凱基優選高股息3017.54173

資料來源：CMONEY；統計截至2026/6/16，報酬率以市價計算

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00918大華優利高填息30 ETF 季配息 國巨

延伸閱讀

千萬資產台積電、0050各半⋯加碼該選誰？網勸投00685L：費用更低

本金400萬⋯3年獲利2000萬？網試算「這時機」買進0050正二、00631L有望達標

兼差報明牌代價超大！竹科工程師獲利76萬換百萬罰單 網：一堆財經網紅賣課有照嗎？

正二長期穩贏0050？清流君用歷史回測數據：中間波動耗損直接吃掉大半報酬

相關新聞

傳統高股息自我設限？阿格力評主動式00400A：打破殖利率天花板科技動能全吃

阿格力分析指出，被動式高股息ETF易因殖利率自限而影響長期回報。相較之下，國泰主動動能高息ETF（00400A）以科技股為主，打破傳統框架，並實現快速成長，適合追求現金流的投資者。

00918股息1.26元今最後買進日！近一月報酬26.71％…展現「會配更會漲」的實力

大華優利高填息30（00918）近一個月報酬率高達26.71%，成為87檔台股主被動式ETF中表現最佳的。主要受惠於國巨（2327）股價飆升，00918亦於18日除息，每單位配息1.26元，17日為最後買進日。

正二長期穩贏0050？清流君用歷史回測數據：中間波動耗損直接吃掉大半報酬

正二ETF並非長期穩贏0050，清流君透過歷史回測數據指出，中間波動耗損影響報酬，估算最終成果僅為理論值的56%。此研究揭示了正二在追求兩倍獲利的路徑相依性，需謹慎判斷。

本金400萬⋯3年獲利2000萬？網試算「這時機」買進0050正二、00631L有望達標

台股頻頻上漲，不少人靠著投資讓資產翻倍。一名網友在Dcard發文表示，身邊朋友3年前僅有400萬元本金，透過槓桿型投資工具操作，短短3年累積獲利達2000萬元，甚至因此辭去工作，讓他好奇「這真的有可能嗎？」貼文曝光後掀起熱烈討論，不少人認為在近年大多頭行情下並非天方夜譚，但也有人提醒，能夠看到成功案例，往往是因為失敗的人早已默默退場。

正2漲輸0050⋯他酸槓桿效果差！網勸「關注長期績效」不能只看百分點

正2漲幅追不上？一名網友在PTT發文指出，16日元大台灣50（0050）上漲0.62%，但元大台灣50正2（00631L）卻僅上漲0.65%，與許多人認知中的「兩倍槓桿」差距甚遠，因此好奇詢問「槓桿效果是不是也太差了一點？」貼文曝光後迅速引發討論，大批網友湧入解釋原因，同時也掀起一波關於槓桿ETF投資觀念的教育潮。

千萬資產台積電、0050各半⋯加碼該選誰？網勸投00685L：費用更低

台股近年持續上漲，一名PTT網友分享，目前透過股票質押與槓桿操作，總資產規模已達約1000萬元，其中台積電與元大台灣50（0050）各占一半，整體維持率約250%。隨著每月仍有固定閒置資金可投入市場，他開始思考後續該加碼元大台灣50正2（00631L）還是繼續買進台積電並進行質押。貼文曝光後，引發大量網友討論槓桿投資與資產配置策略。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。