00918股息1.26元今最後買進日！近一月報酬26.71％…展現「會配更會漲」的實力

台股高股息ETF氣勢如虹！高股息ETF近一個月報酬表現普遍更勝於市值型ETF，甚至是科技型ETF。

其中表現最令人驚豔的是大華優利高填息30（00918），近一個月報酬率打敗所有台股主被動式ETF，績效在87檔ETF中位居第一。

市場分析，00918近一月能有如此爆發性表現，最主要推手來自於第一大成分股、被動元件龍頭國巨（2327）。受惠於AI伺服器需求，產能稀缺推擠，國巨今年以來股價一路向上，今年以來漲幅超過300%，已是準千金股。而00918於今年1月換股時，就將國巨納入成分股，成為能夠少數完整參與國巨今年以來漲幅的ETF。

成分股表現亮眼，00918淨值、總報酬也隨之上漲，6月以來屢創新高紀錄。根據CMONEY統計，00918成立以來統計至6月15日，還原淨值總報酬率已經達200.16%！

00918不僅報酬表現亮眼，配息也值得關注。大華銀投信16日公告00918第二階段配息，確認每單位配息1.26元，並將於18日除息。想要參與此次配息，同時跟上高息成長動能的投資人，17日為最後買進日，要記得於收盤前買進。

近一月台股主被動式ETF報酬率前10

股票代碼 ETF名稱 近一月報酬率(%) 資產規模(億元) 00918 大華優利高填息30 26.71 1149 0055 元大MSCI金融 24.72 35 00701 國泰股利精選30 19.94 67 00731 復華富時高息低波 19.04 22 00913 兆豐台灣晶圓製造 18.94 15 00929 復華台灣科技優息 18.81 1403 00939 統一台灣高息動能 18.29 263 00990A 主動元大AI新經濟 18.22 450 00878 國泰永續高股息 17.96 6075 00915 凱基優選高股息30 17.54 173

資料來源：CMONEY；統計截至2026/6/16，報酬率以市價計算

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