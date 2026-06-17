正二長期穩贏0050？清流君用歷史回測數據：中間波動耗損直接吃掉大半報酬

昨天談到正二，突然冒出一堆人直接往你臉上噴：

「你是不是要黑正二？」「是不是在吸流量？」

這些人可能是去年今年才進場的FOMO仔居多。

當然啦，要說我蹭流量也行...

但其實我早在2022年就做過0050正二、槓桿ETF的影片。

我現在的看法，跟那時候基本上沒有太大改變。

不是最近正二漲很多，我才突然開始去分析這產品。

這次只是想把原本的觀點，補上更多客觀數據、歷史回測和實證研究，讓大家可以更完整地判斷。

正二不是完全不能碰，但它也不是一句「長期穩贏0050」就能講完的東西。

既然談到正二就湧入一堆直接往你臉上噴的人，而非單純理性探討，這樣我打算把更詳細的實證拆解部分，之後到YouTube直播，用白話方式慢慢講解。

用說的會更清楚。

這邊就先簡單講，2003/06/30-2014/10/30這段期間如果用「0050最終累積倍率的平方」來看：

0050倍率²=6.5793

也就是說，如果完全沒有波動耗損、沒有成本折扣，正二理論上會從： 100→657.93 報酬大約是： +557.9% 這就是「0050長期上漲」帶來的趨勢紅利。

但現實中，正二追求的是每日兩倍，不是期初到期末報酬直接乘以兩倍。

所以中間的上漲、下跌、震盪，都會影響最後結果（路徑相依）。

這段期間的波動耗損係數大約是0.56。

也就是原本理論上的6.579倍，最後會被壓到大約： 6.579×0.56≈3.69倍

換句話說，長期上漲確實讓正二吃到趨勢紅利，但中間的波動也確實吃掉了一大部分理論報酬。

這段期間0050正二模擬的：

年化波動率約43% 最大跌幅約-83%

◎感謝 清流君 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。