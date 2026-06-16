台股主動型 ETF 資金搶進 00403A 上月淨流入千億元

台股震盪向上，挑戰歷史高點。資金流向顯示，資金不但搶進台股主動式ETF，也大量流入台股主動操盤基金。法人認為，大盤高檔震盪，主動式操盤ETF/共同基金可望持續受青睞。

境內基金資訊觀測站最新統計顯示，5月最熱賣的基金/ETF首推主動統一升級50（00403A）。這檔ETF在5月12日才掛牌，單5月淨流入金額就高達1,040億元，且一個多月來持續吸金，目前規模來到1,868億元，已成為規模第九大的ETF。

元大台灣50則是5月吸金亞軍，單月進帳逾624億元。台股今年以來節節上揚，資金輪動快速，吸引更多資金持續流入這檔元老級市值型ETF，推升最新規模超過2.1兆元，仍穩居最大規模ETF的寶座。

5月吸金第三名則是安聯台灣科技基金，單月進帳217.9億元，也是十大熱賣基金中唯一一檔非ETF。安聯台灣科技基金長年績效優異，今年來規模快速增加，年初才突破1,000億元，最近已激增到2,672億元，仍然是台股共同基金規模冠軍。

5月熱銷的四到十名基金/ETF依次為主動統一台股增長、元大台灣50正2、主動統一全球創新、主動復華未來50、中信關鍵半導體、凱基台灣TOP 50、主動富邦台灣龍耀，單月吸金金額介於129-191億元。

統計這十檔熱門基金/ETF中，高達六檔為主動式ETF/共同基金，顯示主動式ETF問世一年多來，投資人的熱情仍然高漲，預期主動式產品更能因應不確定環境。在這些當紅ETF中，以市值型ETF為大宗，主要是因為台股今年以來大漲近六成，市值型ETF更能貼近大盤的漲幅。槓桿ETF熱銷，更反映投資人對於台股盤勢的強烈信心。

相形之下，在市場呈現明顯多頭走勢時，不論是高股息ETF或訴求收益的ETF，熱度都比以往降低。法人預期，可能要等到整理期間拉長時，收益型產品才會重新受到投資人的青睞。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。