美股 ETF 人氣熱翻天 法人看好三因素有利後市

受惠於美國與伊朗將達成和平協議，並在本周重新開放荷莫茲海峽，市場對通膨擔憂隨之減輕，投資情緒迅速回溫，激勵美股再寫歷史新高，包括道瓊指數、費城半導體指數皆在6月15刷新指數新高，展現多頭氣盛。43檔美股相關ETF近一周表現，有七檔日均量破萬張，交易火熱。

主動群益美國增長（00997A）近一周上漲7.49%，績效居冠。主動群益美國增長ETF經理人吳承恕表示，中東衝突爆發後，美股本益比一度下探至18.8倍。不過這波股價修正主要受情緒面所引發，企業獲利並未轉弱，尤其標普500企業第1季盈餘成長率年增28.6%，是2021年第4季以來最高的紀錄，吸引全球資金加速回流美股。

預期在評價面、基本面、資金面三大利多加持下，美股後市可期。在產業配置上，在AI資本支出持續上修下，可持續關注AI基建、半導體族群。此外，因應AI代理驅動新應用市場擴張，軟硬體需求同步成長，也可留意相關類股表現。

新光美國電力基建ETF經理人劉恆誌預估，美國電力設備需求成長潛力龐大，除極端氣溫、AI推動外，未來美國電網投資大增、傳統燃料發電回歸，加上備源與儲能商機，均有利於美國電力基建公司，有助於美電力股、能源基建股、公用事業股，基本面有獲利挹注支撐，並外溢到智慧電網、表後儲能、小型模組化反應爐等泛AI電力新題材股，持續吸引資金挹注，股價表現勁揚。

安聯美國科技領航主動式ETF經理人洪華珍表示，AI算力需求持續增長、資料中心建設加速擴張與全球電力基礎設施投資升溫大趨勢下，相關產業長期成長邏輯並未改變。生成式AI所帶動的科技成長已不再僅限於硬體領域，從GPU、資料中心、半導體設備，延伸至雲端平台、軟體服務、AI Agent、自動駕駛與工業自動化等多元應用，題材輪動速度明顯加快，著眼於AI多層次發展的產業架構，布局美國科技可參與更多元機會。

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