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主動式規模 衝兆元大關

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

主動式ETF自去年5月上市以來，已躍升為資本市場的主流力量。根據投信投顧公會最新數據，整體主動式ETF規模從初期的86億元，已攀升至9,022億元，朝兆元大關邁進。其中統一投信以5,287.9億元、市占率58.6%登上冠軍寶座；群益投信以1,192.9億元居次。

根據投信投顧公會資料，截至5月底，市場上共計有33檔主動式ETF，涵蓋台股股票型18檔、跨國股票型八檔及跨國債券型七檔。其中，台股股票型以7,717億元的規模獨占鰲頭，占整體主動式ETF規模達85%，顯示台股依然是主動操盤的關鍵戰場。

統一投信表示，台股市場的資金生態正步入良性循環，隨著成交量擴增，熱錢持續催化優質個股的表現。主動式ETF具備靈活選股的優勢，加上每日揭露投資組合，讓投資人清楚資金運用。優質的主動式ETF讓投資人能以小額資金，無縫對接專業團隊的投研實力，因此逐漸成為投資人參與市場的重要工具。

展望後市，野村投信策略暨行銷處資深副總經理張繼文認為，在國際股市震盪與科技產業快速演進的背景下，台灣在全球AI產業鏈中的關鍵地位，並非來自單一技術突破，而是源於供應鏈完整度、工程能力與量產效率三項核心優勢的高度結合，使台灣在AI伺服器、資料中心與高效能運算浪潮中具備高度不可替代性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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