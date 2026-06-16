海外 ETF 有亮點 投資人可透過00830、00911等11檔台股商品布局

全球客製化晶片（ASIC）設計主要供應商邁威爾（Marvell），被輝達執行長黃仁勳欽點為下一個兆美元市值企業，今年來漲幅逾250%，且即將納入標普500指數。法人指出，台灣投資人想投資邁威爾，除了複委託或透過海外券商，也可以透過在台股掛牌的海外ETF進行布局。

目前台股掛牌ETF共有11檔持有邁威爾，其中以國泰費城半導體（00830）、兆豐洲際半導體（00911）與中信數據及電力的持股權重較高。若看好AI高速傳輸、光通訊與網通升級帶來的投資機會，這些相關ETF也同步受惠。

中信數據及電力ETF經理人陳雯卿指出，輝達新一代GPU架構Vera Rubin，除了推論算力約為Blackwell的五倍外，每瓦效率更上看Blackwell的八倍，並全面導入液冷設計，反映AI晶片的競爭，已從單純追求更高效能，轉向更重視能耗管理與整體系統效率。代表未來AI基建的投資重點，不只在晶片本身，更在於支撐這些高效能運算的機房、散熱、網路傳輸與電力系統。

隨著AI從聊天機器人走向AI代理（AI Agent），對運算與資料傳輸的需求正在快速放大。陳雯卿說，代表未來AI產業真正的瓶頸，未必是晶片夠不夠快，而是能不能把資料更快、更穩、更省電地傳輸出去。

陳雯卿認為，這也是今年市場特別關注光通訊、網通與CPO（共同封裝光學）技術的原因。在頻寬需求爆發下，CPO等新架構正加速導入，可望推動AI網通與光通訊相關產業成長；其中，邁威爾在Computex Keynote中所揭示的四層AI連接架構，便凸顯未來AI基礎建設的關鍵，將由「算力升級」逐步延伸到「連接升級」。

國泰費城半導體ETF經理人李翰林表示，隨中東地緣政治風險降溫，資金重新回流科技股，市場也已釐清未來Vera Rubin記憶體大量需求未變，帶動費半指數上周漲幅達9.4%，展現強勁反彈力道。00830追蹤美國費城半導體指數，成分股涵蓋半導體龍頭企業，前三大成分股為美光、邁威爾科技、輝達，一次掌握記憶體、ASIC、GPU領導者，可望持續受惠AI算力升級、資料中心擴建及先進製程需求成長趨勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。