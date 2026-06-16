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五檔商品換股今生效

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

臺灣指數公司昨（16）日公告五檔台股ETF所追蹤的指數進行定期審核結果，相關成分股納入和刪除變動將自16日交易結束後生效（亦即17日起生效），五檔ETF合計資產管理規模為1,236.2億元。

包含元大台灣高息低波（00713）、新光臺灣半導體30、玉山市值動能50、永豐智能車供應鏈及永豐優息存股等五檔台股ETF換股。元大台灣高息低波新增及刪除各15檔、新光臺灣半導體30換兩檔、玉山市值動能50換11檔、永豐智能車供應鏈換十檔，永豐優息存股換五檔。

元大台灣高息低波規模高達1,072.4億元，指數定期審核生效日（含）起設有八個交易日指數調整過渡期，將定期審核異動權重分配在八個交易日內調整。本次新增廣達、技嘉、微星等AI概念股，以及遠東新、儒鴻、聚陽等具產業競爭力企業，共納入15檔新成分股；刪除玉晶光、超豐、台表科、凱基金、群益證等15檔個股。

分析00713此次選股核心，並非追逐市場熱門題材，新增成分股中，包括受惠於輝達伺服器平台、AI PC平台的廣達、技嘉、微星，以及受惠Wi-Fi 7換機潮與5G需求的智易；此外，紡織三雄遠東新、儒鴻、聚陽，以及台汽電、復盛應用、億豐等內需導向個股，則具備下半年營運成長題材，兼顧股息收益的同時，篩選股價、獲利波動相對穩定的企業。

新光臺灣半導體30規模已經來到71.3億元，較一年前大增352%，近一年績效176.5%，近半年績效104.3%，績效亮眼也受到投資人青睞。新光臺灣半導體30ETF經理人黃鈺民表示，中東戰雲消散，吸引市場資金重新加碼美台兩地科技股與高成長股，激費半指數強攻上14,000點創新高。另外，輝達計劃發行250億美元債券也獲市場逾三倍超額認購，凸顯AI龍頭股仍具強大市場吸金力，有利於台灣半導體供應鏈後市表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

元大 玉山 台股

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