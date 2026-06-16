快訊

今飆35度高溫午後對流 吳德榮：端午連假熱如盛夏 下周迎最後1波梅雨

校園槍擊案後和蔡英文越洋面試 廖俊智揭菜鳥院士憑什麼當上中研院長

聽新聞
0:00 / 0:00

台股 ETF 規模衝破7兆 正二、高息、主動式等表現亮眼

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
台股示意圖。 記者曾吉松／攝影
台股示意圖。 記者曾吉松／攝影

台股今年以來上漲逾五成，隨著大盤走高，台股ETF持續發熱，根據統計，目前掛牌的台股ETF已達91檔，總規模也創高突破7兆元大關，來到7.01兆元，統計今年以來已增加3.1兆元。

在這91檔台股ETF中，有18檔跟進大盤創新高，其中，今年以來規模增加前十名有元大台灣50（0050）、群益台灣精選高息（00919）、群益臺灣加權正2、元大台灣50正2、主動統一台股增長、主動富邦台灣龍耀、主動復華未來50、野村臺灣新科技50、凱基台灣TOP50、大華優利高填息30等，都有200億元以上的增額。整體來看，正二、高息、主動式、市值型上榜檔數各有千秋。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，現階段大盤高檔震盪機率高，台股ETF波動度相對個股與大盤來的低，不失為投資人現階段介入台股的較佳選擇。台股整體而言，行情機會大於風險，仍需在震盪中掌握節奏，維持穩健配置以提高勝率。整體而言，大盤看法中性偏多，建議可以在市場回檔時分批進場，把握中長期投資機會。

群益臺灣加權正2 ETF經理人洪祥益表示，在多頭趨勢，正2 ETF 的長期累積報酬率，往往會大於原型指數的兩倍，因為台股正2 ETF具備每日重新平衡的機制，在股市上漲的趨勢中，這個機制會自動將昨天的獲利滾入今天的本金。在台股具基本面支撐、後市不看淡前提下，對於具有資本成長需求的投資人，除了運用市值型ETF以外，也可選擇投資正2ETF。

凱基投信表示，代理式AI帶動算力需求持續攀升、關鍵零組件供給依舊吃緊，顯示AI基本面仍具高度確定性。歷史經驗顯示，當結構性成長主軸明確時，短期震盪多屬階段性整理，成為更具吸引力的布局時點。

野村臺灣新科技50ETF經理人林怡君指出，企業獲利面同樣展現高度韌性，野村投信最新針對內部追蹤的 414 檔股票評估，2026 年整體EPS年成長，預估將達50%，且今年以來呈現「每月皆上修」趨勢，顯示企業基本面持續優於市場原先預期。

台灣投資人近幾年投資偏好明顯轉向台股ETF。不僅市場規模頻創新高， 台股ETF更成全民投資關鍵字，是推升台灣ETF規模與受益人數增長的主要動能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 0050 群益

延伸閱讀

金融指數漲6.3% 高含「金」量 ETF 紅不讓 七檔持有金融股逾四成表現亮眼

市值、高息型 市場青睞

台股震盪劇烈 今年來仍有兩檔台股ETF績效破百 竟然不是它！

高息 ETF 聚光 本周21檔除息 00919等七檔年化配息率逾10%

相關新聞

00918確定配1.26元且「100%資本利得」！收盤狂飆改寫歷史新高…稀飯：規模破1100億

大華優利高填息30（00918）本期配發股利1.26元，單季殖利率約3.92%。該基金規模突破1,100億元，股價漲至歷史新高，回報穩健。主要受惠於國巨持股持續上攻，未來指數審核結果備受關注。

有00918、00919、00400A跟00981A了還建議買什麼ETF？陳重銘透露：自己布局009819

財經專家陳重銘建議，以累積現有高股息ETF張數為主，並強調目前持有的00918、00919及00400A表現不錯。為提升投資組合，他建議增加台積電權重，並考慮配置野村臺灣新科技50（00935）等科技型ETF，以完善資產配置。

正二時間拉長10年賺4122%！楚狂人：支持0050但反對正二是件很矛盾的事

今年台股有個有趣的現象，雖然0050以成份股比重來說，幾乎等同「台積電與其他49檔個股」，這幾年都是台積電績效電爆0050，我之前也曾分享過「買0050不如直接買台積電」的想法，但前陣子0050績效竟然贏台積電，到底是什麼情形？你該買台積電、買0050、還是買正二？正二你應該買00631L、00675L或685L？看完這篇文章，錢該放哪裡，分別的優缺點是什麼，你心裡就有底了。

1張00981A賣掉能換3張00403A賺翻？懶錢包點破迷思：股價高低不影響淨值報酬

台灣主動式ETF市場在2026上半年迎來空前狂潮。財經YouTube頻道懶錢包指出，原先市場預期2月份掛牌的凱基台灣TOP50（009816）會是年度最具話題性的商品，未料台股多頭行情大爆發，激勵主動式ETF全面飆漲。 其中，於5月12日正式掛牌上市的主動統一升級50（00403A）更是徹底打破市場紀錄，其在台轟動與搶購的程度，完全不輸當年的被動高息ETF代名詞00940，成為新一代全民瘋投的現象級神級標的。

009803配息0.5！稀飯點「270張才需要擔心課稅」：資本利得占比高達85.2%

玉山市值動能50（009803）確定配發0.5元！ 以今日收盤價21.01計算，單季殖利率約 2.38%。 從收益組成來看，本期配息主要來自「已實現資本利得」，占比約 85.2%，股利所得則約占 14.8%。

不羨慕0050！0056今年也「從夠了漲到變多了」…施昇輝：朋友千張台積電生活跟我差不多

元大高股息（0056）今年股價上漲，讓施昇輝的退休金從「夠了」變成「多了」。雖然他身邊的朋友持有大量台積電（2330），但生活水平並無太大差異，顯示錢並不等於幸福。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。