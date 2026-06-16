台股 ETF 規模衝破7兆 正二、高息、主動式等表現亮眼

台股今年以來上漲逾五成，隨著大盤走高，台股ETF持續發熱，根據統計，目前掛牌的台股ETF已達91檔，總規模也創高突破7兆元大關，來到7.01兆元，統計今年以來已增加3.1兆元。

在這91檔台股ETF中，有18檔跟進大盤創新高，其中，今年以來規模增加前十名有元大台灣50（0050）、群益台灣精選高息（00919）、群益臺灣加權正2、元大台灣50正2、主動統一台股增長、主動富邦台灣龍耀、主動復華未來50、野村臺灣新科技50、凱基台灣TOP50、大華優利高填息30等，都有200億元以上的增額。整體來看，正二、高息、主動式、市值型上榜檔數各有千秋。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，現階段大盤高檔震盪機率高，台股ETF波動度相對個股與大盤來的低，不失為投資人現階段介入台股的較佳選擇。台股整體而言，行情機會大於風險，仍需在震盪中掌握節奏，維持穩健配置以提高勝率。整體而言，大盤看法中性偏多，建議可以在市場回檔時分批進場，把握中長期投資機會。

群益臺灣加權正2 ETF經理人洪祥益表示，在多頭趨勢，正2 ETF 的長期累積報酬率，往往會大於原型指數的兩倍，因為台股正2 ETF具備每日重新平衡的機制，在股市上漲的趨勢中，這個機制會自動將昨天的獲利滾入今天的本金。在台股具基本面支撐、後市不看淡前提下，對於具有資本成長需求的投資人，除了運用市值型ETF以外，也可選擇投資正2ETF。

凱基投信表示，代理式AI帶動算力需求持續攀升、關鍵零組件供給依舊吃緊，顯示AI基本面仍具高度確定性。歷史經驗顯示，當結構性成長主軸明確時，短期震盪多屬階段性整理，成為更具吸引力的布局時點。

野村臺灣新科技50ETF經理人林怡君指出，企業獲利面同樣展現高度韌性，野村投信最新針對內部追蹤的 414 檔股票評估，2026 年整體EPS年成長，預估將達50%，且今年以來呈現「每月皆上修」趨勢，顯示企業基本面持續優於市場原先預期。

台灣投資人近幾年投資偏好明顯轉向台股ETF。不僅市場規模頻創新高， 台股ETF更成全民投資關鍵字，是推升台灣ETF規模與受益人數增長的主要動能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。