本金400萬⋯3年獲利2000萬？網試算「這時機」買進0050正二、00631L有望達標

台股頻頻上漲，不少人靠著投資讓資產翻倍。一名網友在Dcard發文表示，身邊朋友3年前僅有400萬元本金，透過槓桿型投資工具操作，短短3年累積獲利達2000萬元，甚至因此辭去工作，讓他好奇「這真的有可能嗎？」貼文曝光後掀起熱烈討論，不少人認為在近年大多頭行情下並非天方夜譚，但也有人提醒，能夠看到成功案例，往往是因為失敗的人早已默默退場。

原PO指出，朋友三年前資金規模約400萬元，靠著槓桿投資在三年間賺進約2000萬元獲利，總資產大幅成長。由於獲利金額相當驚人，甚至已達能夠辭職的程度，因此讓他對這樣的投資成果感到難以置信，也引發其他網友分享自身經驗。

不少留言認為，若搭上近幾年台股與美股的大多頭行情，400萬元滾出數千萬元並非不可能。許多人提到0050正二、00631L等槓桿ETF，指出若在2023年左右進場並長期持有，報酬率確實相當驚人。有網友直接計算，以當時價格投入400萬元至槓桿ETF，至今資產規模超過2000萬元並不誇張。也有人舉例華邦電、美光、Sandisk等記憶體族群或熱門科技股，認為只要押中主流題材，即使不使用高倍槓桿，也有機會達成數倍報酬。

除了理論推算外，也有不少人分享自身或身邊朋友的實際案例。有人表示從數百萬元本金一路滾到上千萬元甚至數千萬元；也有人提到透過信貸、房貸增貸、股票質押及正二ETF等方式放大曝險，在近年行情中確實獲得驚人回報。部分網友認為，2023年至2026年恰好是台股與AI概念股大幅成長的黃金時期，因此能夠創造數倍報酬並不罕見。

不過，也有許多網友提醒，這類成功故事存在明顯的「倖存者偏差」。有人指出，槓桿本身就是放大報酬與風險的工具，成功者會被看見，但失敗者往往不會出來分享經歷。有投資人坦言，自己曾從200萬元一路操作到2400萬元，卻因連續幾次錯誤判斷，資產又迅速縮水至1000萬元。還有人形容「成功了是傳奇，失敗了變米奇」、「槓桿一定會翻身，只是翻的方向不同」，提醒投資人不要只看到結果而忽略過程中的高風險。

此外，部分網友認為，真正困難的並非賺到2000萬元，而是在市場劇烈波動時能否抱得住部位。有人指出，許多槓桿ETF在過程中都曾出現超過五成以上回檔，一般投資人未必能承受心理壓力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。