00713、00904等五檔台股ETF換股了 新成分股一次看

臺灣指數公司16日公告包含元大台灣高息低波（00713）、永豐優息存股（00907）、玉山市值動能50（009803）、新光臺灣半導體30（00904）以及永豐智能車供應鏈（00901）共五檔台股ETF所追蹤的指數進行定期審核，相關成分股納入和刪除變動將自6月16日交易結束後生效（亦即6月17日起生效）。

元大台灣高息低波追蹤臺灣指數公司特選高股息低波動股價指數，指數定期審核生效日（含）起設有8個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動權重分配在8個交易日內調整，此次50檔成分股中新增及刪除各15檔。此次新增成分股有遠東新、儒鴻、聚陽、技嘉、微星、廣達、國產、台灣高鐵、遠東銀、第一金、智易、上海商銀、復盛應用、億豐、台汽電。刪除成分股為亞泥、超豐、可成、富邦金、凱基金、華立、玉晶光、和碩、遠雄、群益證、台表科、樺漢、寶成、統一實、裕融。

永豐優息存股追蹤臺灣指數公司特選臺灣優選入息存股指數，此次30檔成分股中新增及刪除各五檔，新增成分股有大成鋼、和泰車、國泰金、凱基金、高力。刪除成分股為東陽、聚陽、台灣高鐵、上海商銀、豐泰。

玉山市值動能50追蹤臺灣指數公司特選FactSet臺灣市值動能50指數，此次50檔成分股中新增及刪除11檔，新增成分股為華通、元大金、欣興、景碩、創意、大聯大、帆宣、兆聯實業、鴻勁、南電、高力。刪除成分股為美時、東和鋼鐵、雄獅、富邦金、玉山金、永豐金、台灣大、智易、光聖、AES-KY、可寧衛*。

新光臺灣半導體30追蹤臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數，此次30檔成分股中新增及刪除各兩檔，新增頎邦、愛普*。刪除祥碩、精測。

永豐智能車供應鏈追蹤臺灣指數公司特選上市上櫃臺灣智能車供應鏈聯盟指數，此次50檔成分股中新增及刪除各十檔，新增欣興、聯亞、新唐、中美晶、聖暉*、旺矽、啟碁、力積電、南電、高力。刪除東陽、川湖、大同、京元電子、信邦、健策、世界、新普、旭隼、光聖。

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